Избирком подвел предварительные итоги выборов (обновлено)

По предварительным подсчетам лидирует Андрей Травников, на втором месте Дмитрий Савельев

Избирательная комиссия предоставила первые итоги выборов. Как сообщила глава новосибирского избиркома Ольга Благо, по предварительным подсчётам с большим отрывом лидирует Андрей Травников, на втором месте Дмитрий Савельев:





«На данный момент обработано 40% протоколов. Участие в выборах приняли 28,09% избирателей. Предварительные результаты: А. А. Кубанов — 12,11%, Г. М. Михайлов — 3,29%, Савельев Д. И. — 16,18%, Травников — 65,62%», — рассказала глава новосибирского избиркома Ольга Благо.



По Новосибирску явка составила около 20%, добавила она: «Конечно, мы не очень довольны явкой в городе». Благо также отметила, что серьёзных нарушений сегодня избирком не фиксировал.





Дополнение: Андрей Травников отметил, что не считает явку на выборах низкой:

«Я не считаю её низкой, это явка на уровне 2014 года и она соответствует уровню регионов с высоким уровнем урбанизации», — коротко прокомментировал Андрей Травников. Напомним, ниже явка среди сибирских регионов только в Красноярском крае.







Дополнение: Последние и уточнённые результаты выборов губернатора предоставила корреспонденту НГС глава новосибирского избиркома Ольга Благо. Сейчас успели обработать больше 90% бюллетеней.



У Андрея Травникова — 64,68% голосов. Ближайший его соперник — Дмитрий Савельев — набрал 17,02% голосов. У Анатолия Кубанова — 11,87% и у Георгия Михайлова — 3,4%.







Сегодня был насыщенный день, кроме выборов в Новосибирске и в других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста — некоторых участников задержала полиция.

