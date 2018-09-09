Полиция выпустила нескольких задержанных участников акции протеста в центре Новосибирска

Задержанных на митинге продержали в ОВД до вечера

Задержанных на митинге против повышения пенсионного возраста отпустили из Заельцовского и Железнодорожного ОВД. Информацию подтвердили в МВД.







В Центральном ОВД все ещё находится активист Альберт Раянов, однако по телефону представитель ОВД сообщил, что в скором времени он отправится домой:







«Пока у нас, но скоро уедет. Минут 10 осталось, мы уже собираемся. Завтра будет дома, не переживайте», — сообщил корреспонденту НГС дежурный Центрального ОВД.







Днем 9 сентября в Первомайском сквере проходила акция протеста против пенсионной реформы — НГС вел прямую трансляцию с митинга. Протестные акции прошли по всей стране, многих участников задержали.