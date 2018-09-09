Полиция выпустила нескольких задержанных участников акции протеста в центре Новосибирска

Задержанных на митинге продержали в ОВД до вечера
Задержанных на митинге продержали в ОВД до вечера

Задержанных на митинге против повышения пенсионного возраста отпустили из Заельцовского и Железнодорожного ОВД. Информацию подтвердили в МВД.


В Центральном ОВД все ещё находится активист Альберт Раянов, однако по телефону представитель ОВД сообщил, что в скором времени он отправится домой:


«Пока у нас, но скоро уедет. Минут 10 осталось, мы уже собираемся. Завтра будет дома, не переживайте», — сообщил корреспонденту НГС дежурный Центрального ОВД.


Днем 9 сентября в Первомайском сквере проходила акция протеста против пенсионной реформы — НГС вел прямую трансляцию с митинга. Протестные акции прошли по всей стране, многих участников задержали.

Прочтений: 3410
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено