Новосибирские волейболисты вылетели на чемпионат мира
Два игрока новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в сборную России и уже вылетели на чемпионат мира.
«Ильяс Куркаев и Алексей Родичев вошли в окончательную заявку на чемпионат мира. Сегодня [9 сентября] сборная вылетела на чемпионат мира», — сообщила корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Наталья Бугрова.
24-летний Ильяс Куркаев играет на позиции блокирующего, в 2014 году стал серебряным призёром чемпионат России. Доигровщику Алексею Родичеву 30 лет — в 2012 и 2014 году он был в составе сборной России в матчах интерконтинентального раунда Мировой лиги.
Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии. Сборная России играет в группе С — первый матч назначен на 12 сентября, соперником российских волейболистов станет команда Австралии.
На прошлой неделе в Астане начался чемпионат мира по грэпплингу — новосибирец Евгений Белышев взял серебряную медаль.
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Дарья Януш
Фото lokovolley.ru