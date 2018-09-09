Суд арестовал на 30 суток участника митинга в Новосибирске

Участники митинга пришли поддержать Сергея Бойко
Участники митинга пришли поддержать Сергея Бойко

Центральный районный суд дал 30 суток административного ареста участнику митинга против пенсионной реформы Сергею Бойко. Также полиция задержала 9 человек.


Сергея Бойко только что вывели из здания Центрального суда — несмотря на выходной день, здесь проходило заседание, передаёт корреспондент НГС. По информации организаторов митинга 9 сентября, ему дали 30 суток административного ареста.


Также полиция задержала участников протестного шествия по центру Новосибирска: Татьяну Пушкину, Алексея Волкова, Дмитрия Семенихина, Никиту Самохвалова, Евгения Шмидта, Вячеслава Фитлина, Сергея Рысева, Сергея Пфайфера и Альберта Раянова. Они сейчас находятся в отделах полиции Железнодорожного и Заельцовского районов, сообщают организаторы на официальных страницах в социальных сетях.


Заседание проходило в выходной день
Заседание проходило в выходной день


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области затруднились оперативно прокомментировать ситуацию.


Днём 9 сентября в Первомайском сквере началась общегражданская акция протеста против пенсионной реформы — на неё пришли сотни новосибирцев. Возмущённая толпа прошла по улице Ленина до кинотеатра «Победа», а потом — по Красному проспекту к отделу полиции «Центральный», где находился Сергей Бойко. ОМОН оцепил здание и перекрыл улицу Мичурина.


О том, как зарождался митинг — и как он чуть не закончился едва ли не первым столкновением новосибирцев с ОМОНом в новейшей истории Новосибирска, — в репортаже нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

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