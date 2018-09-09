Суд арестовал на 30 суток участника митинга в Новосибирске

Участники митинга пришли поддержать Сергея Бойко

Центральный районный суд дал 30 суток административного ареста участнику митинга против пенсионной реформы Сергею Бойко. Также полиция задержала 9 человек.







Сергея Бойко только что вывели из здания Центрального суда — несмотря на выходной день, здесь проходило заседание, передаёт корреспондент НГС. По информации организаторов митинга 9 сентября, ему дали 30 суток административного ареста.







Также полиция задержала участников протестного шествия по центру Новосибирска: Татьяну Пушкину, Алексея Волкова, Дмитрия Семенихина, Никиту Самохвалова, Евгения Шмидта, Вячеслава Фитлина, Сергея Рысева, Сергея Пфайфера и Альберта Раянова. Они сейчас находятся в отделах полиции Железнодорожного и Заельцовского районов, сообщают организаторы на официальных страницах в социальных сетях.







Заседание проходило в выходной день





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области затруднились оперативно прокомментировать ситуацию.







Днём 9 сентября в Первомайском сквере началась общегражданская акция протеста против пенсионной реформы — на неё пришли сотни новосибирцев. Возмущённая толпа прошла по улице Ленина до кинотеатра «Победа», а потом — по Красному проспекту к отделу полиции «Центральный», где находился Сергей Бойко. ОМОН оцепил здание и перекрыл улицу Мичурина.







О том, как зарождался митинг — и как он чуть не закончился едва ли не первым столкновением новосибирцев с ОМОНом в новейшей истории Новосибирска, — в репортаже нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

