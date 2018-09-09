Хроника задержаний: как Россия протестует против пенсионной реформы

Трансляция обновляется

По всей России сегодня проходят несанкционированные акции протеста против пенсионной реформы. Их организовали сторонники Алексея Навального. Во многих городах на улицы вывели отряды ОМОНа, которые задерживают активистов. Мы собираем хронику протестного дня со всей России.









21:14





Следующим по количеству задержаний идет Омск — 43 человека. Как и в Екатеринбурге, информация еще уточняется. В Уфе задержаны 17 человек, в Новосибирске — 10 человек, в Челябинске — 9 человек, в Волгограде и Тюмени — по 6 человек, в Ярославле — 3 человека, в Красноярске — двое и в Нижнем Новгороде — один.





21:05





На 16:30 по Московскому времени количество задержанных увеличилось до 291 человека. По данным «ОВД-Инфо», пока больше всего людей задержали в Екатеринбурге — 58 человек.





20:43





Помимо согласованной акции протеста в Кургане прошли и несогласованная. Она была немногочисленна — к кинотеатру «Россия» пришли всего 12 человек, но шестерых из них задержали. Это активисты, которые пришли с плакатами против пенсионной реформы.





20:26





В Перми на акции протеста задержали 10–15 человек. Точное количество будет известно позднее. Но в любом случае для города это уже рекорд, обычные на митингах в городе задерживают максимум пару человек. Сегодня активисты отобрали у полиции забор, перегородили улицу Ленина. Сначала полиция свинтили всех активных, потом — всех с флагами. А в завершении главреда портала «ПроПермь» — за то, что «стоял на проезжей части».

















20:16





Сергея Панина, журналиста екатеринбургского интернет-портала Е1.RU задержали, несмотря на наличие паспорта и удостоверения журналиста.





20:14





По данным «ОВД-Инфо» на 14:00 по московскому времени, всего в 19-ти городах задержано 153 человека. Это без учета Москвы и Екатеринбурга.





20:12





Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вступился за задержанных и сам угодил в автозак. По его данным, всего в Екатеринбурге задержали 30 человек.





Всем, кто вышел сегодня - респект и уважение. Особннно молодым.

А старшим хочу сказать -молодые вынуждены подставляться и выходить за нас, потому, что мы не выходим.

Рs.Меня и ещё нескольких человек отпустили. Скорую пропустили. Задержано 30 человек. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 9 сентября 2018 г.









20:10





РИА Новости сообщает, что в Москве около 2-х тысяч человек принимают участие в несогласованной акции на Пушкинской площади.









19:51





Но вообще странно, что в Ростове акция не прошла спокойно, учитывая, что посетил ее мудрый волшебник Гэндальф.









19:48





Во многих регионах задерживают сотрудников местных штабов Навального. Вот, например, в Ростове задержали координатора штаба.













19:45





В Волгограде в шествии приняли участие около 700 человек. Они прошли от площади Ленина до площади Павших борцов. Дважды на пути перед ними вставала цепь ОМОНа, но расходилась при приближении колонны. До конечной точки добралось около 150 участников. Полиция в штатском пыталась задержать троих организаторов, но их громко приказал «освободить на месте и включить наконец голову» начальник ГУ МВД региона Александр Кравченко. Посмотреть, как это было, можно по ссылке.







19:43





Несогласованный митинг проходит и в Архангельске. Здесь все спокойно, задержаний нет. Сначала люди прошли колонной, шествие закончилось у здания администрации Архангельской области. В митинге принимает участие несколько сотен человек. Призывают к отставкам губернатора, критикуют пенсионную реформу. Вынесли и, так называемый, «Позорный полк».















19:02





Настроение этого протестного дня — в одной фотографии. Этот снимок из Челябинска. А большой онлайн-репортаж с митинга в южноуральской столице можно почитать по ссылке.









18:56





А вот в Кургане протестная акция оказалась согласованной. Она проходила в ЦПКиО, хотя изначально организаторы хотели провести её у кинотеатра «Россия» на центральной площади, но там сегодня отмечают День танкиста.





В итоге на акцию пришли около 450 человек, большую часть времени жители выступали со сцены в формате «свободный микрофон». Обошлось без задержаний.















18:31





В Нижнем Новгороде колонна протестующих спокойно прошла по центральной улице. Хоть митинг и не согласован. По обе стороны стояли полицейские. Скорее всего, как и в прошлый раз, будут наказывать рублем организаторов и активистов.







18:20





Митингующие в Екатеринбурге дошли до Белого дома. Это прямой эфир от здания правительства. Зрелище немного пугающее.













18:18





В Тюмени шествие прошло от площади перед правительством до здания городской администрации. До этого, по пути на митинг, задержали главу местного штаба. Но в целом митинг прошел довольно тихо, без задержаний, полицейские наблюдали со стороны.







18:14





А это кадр из Челябинска.









18:13





В Ярославле несогласованный митинг устроили на площади с детским городком. В это же время в этом парке затеяли генеральную уборку. По газонам ходит мужик и пылит из пылесоса. Он не смог остановиться, даже когда его освистали. Ничего не понял и стал пылить дальше. Угомонился, только когда заммэра ему уже махнул рукой: «Остановись, Христа ради!»



















18:06





В Новосибирске на несанкционированную акцию вышли как минимум 800 человек. Почти час они ходили по городу, а потом пошли к Центральному РОВД, где находился задержанный организатор митинга. Сколько всего задержали активистов, пока непонятно. Но фото с новосибирской акции очень впечатляющие.















18:04





Кто кого перекричит? Эта встреча горожан и полиции в Уфе.









18:00





В Ростове должно все начаться в 14:00, но 10 минут назад на месте были только участники детского праздника и одна девушка с плакатом.











А это оппозиция.













17:59





А в Омске задержанным оказался и корреспондент НГС Александр Зубов.







17:57

В Уфе на несанкционированном митинге задержали координатора штаба Лилию Чанышеву и их юриста.











17:56





Несогласованный митинг, на который вышли несколько сотен человек в Красноярске, шел 3,5 часа. Сначала митингующие около часа выступали на площади без аппаратуры и под призывы полицейских разойтись, а после прошли по центральной улице с лозунгами. Их сопровождали полицейские машины и несколько автозаков, но в Красноярске обошлось без задержаний.









17:52

На несогласованный митинг против пенсионной реформы в Екатеринбурге пришли около 300 человек. Изначально участникам не удалось пройти дальше бульвара возле УПИ — сотрудники ОМОНа встали по периметру территории для того, чтобы взять всех участников в оцепление. Задержали минимум 10 человек.











Но участники акции пошли дальше — от УПИ в сторону центра города. К ним присоединился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который сначала просил полицейских отпустить задержанных, а затем сам сел в автозак, защищая одну из протестующих.





17:50

Просто шокирующее видео опять, как полицейские борются с омской преступностью — бабушкой-инвалидом.











17:48

Митинг в Омске начался на Иртышской Набережной в 14:00. Уже сразу на месте задержали несколько участников. Люди повозмущались, но не разошлись. Медленно, молча, они двинулись в сторону Театральной площади. Чуть позже начали выкрикивать лозунги и разворачивать плакаты. Всех, кто вытаскивал, например, флаги, сразу брали под руки и уводили.





