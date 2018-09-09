ОМОН против протеста: из-за митинга против пенсионной реформы перекрыли улицу Мичурина

Трансляция обновляется

Сотни новосибирцев вышли на митинг в день выборов

Днём 9 сентября в Первомайском сквере началась общегражданская акция протеста против пенсионной реформы — на него пришли сотни новосибирцев.







Участники митинга против пенсионной реформы встретились в 14:00 в Первомайском сквере — скоро начнётся шествие до театра «Красный факел». Пока что на акции никто не выступает, новосибирцы просто обмениваются мнениями по поводу реформы.







На митинге находятся корреспонденты НГС — они ведут трансляцию из сквера.











Неделю назад, 2 сентября, тысячи недовольных новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы у ГПНТБ. Участников протестной акции не устроило решение Владимира Путина, снизившего пенсионный возраст женщинам.





16:50

Творчество наших коллег из паблика «Лентач» — по фотографии нашего корреспондента Александра Ощепкова.









16:37

ОМОН уезжает, и люди вновь стали махать руками и аплодировать — видимо, скоро всё закончится. По оценкам журналистов НГС, сейчас на Мичурина еще остаются две сотни участников митинга.













16:30

Как передаёт корреспондент НГС, движение трамваев вот-вот восстановится.





16:25

Продавцы киосков пытаются воспользоваться ситуацией и активно зазывают собравшихся (их осталось около 50-ти) за телефонами и сим-картами.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





16:16

Полиция пока недоступна для официальных комментариев.





Фото Дарьи Януш





Фото Дарьи Януш





16:10

Несмотря на то, что главная часть митинга уже закончилась, улица всё ещё перекрыта, ОМОН не расходится. Молодые участники акции кидают гвоздики под ноги сотрудникам ОМОН.





Полиция просит людей покинуть проезжую часть.





15:59

Как рассказала организатор Дарья Жукова, Сергей Бойко не организатор, а координатор митинга. Она сказала, что ОМОН не дали пройти в отдел полиции, сейчас его уже увезли в суд.





«Акция добилась своих целей, думаю, что сейчас [все] разойдутся. Думаю, что это был один из лучших митингов в Новосибирске», — отметила Жукова.







Сейчас осталось около сотни человек, формально митинг уже закончен.





15:55

Участники понемногу разбредаются в сторону Красного проспекта.





15:52

Сейчас у «Галереи Новосибирск» полностью перекрыта улица Мичурина, остановились трамваи. ОМОН задержал несколько участников.





Участники митинга хлопают полицейским за «хорошую работу».





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





15:45

«Пропусти, пропусти! Вы защищаете народ!», — хором пытаются убедить ОМОН новосибирцы, вышедшие на митинг.





Полицию это не убеждает — ОМОН начал задерживать участников.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





15:43

Кто-то в толпе распылил газ, и участники немного отошли от полиции. Продолжают кричать: «Это наш город!».





15:41

Полиция не пускает разбушевавшуюся толпу в отдел. Участники кричат: «Позор!».













15:38

У отдела полиции давка — ОМОН пытается оттеснить митингующих, но участники всё равно пытаются прорваться.









15:35

Большая часть новосибирцев дошла до отдела полиции. Здесь стоит ОМОН, перегородивший улицу Мичурина и Красный проспект, даже трамвай не может проехать.





15:27

Дошли до метро «Красный проспект» — часть свернула до улицы Мичурина, на которой находится отдел полиции с задержанным организатором Сергеем Бойко.





15:22

В группе протестной акции в соцсети «ВКонтакте» подтвердили, что Бойко задержан.





«Сторонники и волонтёры уже направились к ОВД, чтобы поддержать Сергея. Приходите и вы! Чем больше нас соберётся у ОВД, тем больше вероятность того, что Сергея будут судить по закону. Ведь он невиновен!», — сообщают организаторы.







Полицейских на самом митинге всё больше.





15:18

ДПС регулирует движение на Красном проспекте, потому что пешеходы пытаются идти на красный свет. Уже совсем близко пункт назначения — отдел полиции, где, как говорят участники, находится один из организаторов.





15:15

Участники уже немного устали кричать, и кричат лозунги чуть менее активно — по одиночке. Машины сигналят, рабочие продолжают латать тротуары.





15:10

По Красному проспекту идут очень медленно — накануне дорожники сузили тротуар. Они и сейчас невозмутимо чинят плитку.





15:05

«Долой пенсионный грабёж», — кричат новосибирцы, идущие по Вокзальной магистрали в сторону отдела полиции.





15:03

Участники снова прибыли на площадь Ленина — скоро дойдут до отдела полиции, куда, по словам митингующих, забрали одного из организаторов митинга Сергея Бойко.





14:59

Участники митинга передумали идти до «Красного факела» и решили пойти в сторону отдела полиции №1 «Центральный».





14:57

Скорая не может проехать по Ленина, потому что люди идут по проезжей части.





14:52

Митинг остановился у кинотеатра «Победа». Один из организаторов кричит, что никто не может остановить участников, громко возмущающихся пенсионной реформой.









14:48

Полицейские просят вернуться на тротуары, но всё бесполезно.

















14:43

На акции, в основном, молодые люди до 20 лет, но есть и пожилые новосибирцы, и семьи с младенцами. Полицейские пытаются побеседовать с участниками.





Хор новосибирцев, которые уже добрались до улицы Ленина, кричит: «Это наша страна!».









14:40

Полицейские не могут остановить толпу, которая пробилась уже на площадь Ленина, — они практически вышли на проезжую часть вдоль краеведческого музея.





14:36

Толпа громко скандирует: «Это наш город». Участников очень много — точно больше тысячи, но оценить, сколько, пока трудно. На акцию пришла полиция, её обступили люди, одному из полицейских оторвали погоны.





Полиция не трогает людей





14:31

Организаторы объявили, что начинают шествие до «Красного факела», и по громкой связи объяснили собравшимся — «мероприятие законное».



