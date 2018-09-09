Защитники трезвости пришли в сквер за бесплатной едой — они писали на заборе, что пить плохо

Участники праздника занялись спортом и поели

Днём 9 сентября в Нарымском сквере Новосибирска начался всероссийский День трезвости — на него пришли священники, спортсмены, байкеры и семьи с детьми.







Праздник трезвости начался в 13:00, по оценкам корреспондента НГС, на его начало пришли более 50 человек. До 16:00 участников ждёт обширная программа: спортивно-показательные выступления, работа детских игровых площадок, бесплатная полевая кухня, а также бесплатные фотосессии со слоганами Дня трезвости и забор, на котором можно писать мнения об алкоголе и трезвости.







Организатором выступила Новосибирская епархия русской православной церкви, хотя выступали не только священники, но и мотоциклисты.







Организаторы наглядно объясняли, почему не стоит увлекаться алкоголем





«Распространённое есть мнение, социальный стереотип, что байкеры пьянствуют, на самом деле это не так, потому что мы всё время за рулём.





По праздникам я люблю употребить алкоголь, без этого не обхожусь, потому что русская душа широкая. Но, с другой стороны, я за трезвый образ жизни в глобальных масштабах»,





— рассказал НГС секретарь мотоклуба Berserkers MC Novosibirsk Сергей Сержантов.







Забор трезвости в начале праздника оставался чистым





Также организаторы пообещали показать наглядные опыты о вреде алкоголя и курения и устроить консультации специалистов по проблемам зависимости.







Еда была бесплатной для посетителей сквера





«Это (такие праздники. — М.М.) важны, чтобы люди задумались, как вообще можно провести свободное время, как жить без психоактивных веществ. В частности, самое распространённое — это алкоголь, табак. Далее — это уже наркотики. Приходят люди с детьми, дети видят, как родители совершенно без спиртного весело могут заниматься спортивными играми. У ребёнка должен быть всегда положительный пример своего родителя, которого он любит, несмотря ни на что», — объяснила главный детский нарколог Новосибирской области Лариса Антерейкина.







Байкеры отметили, что пьянство мотоциклистов — это стереотип





Ранее аналитики признали Новосибирскую область самым трезвым регионом Сибири. Авторы исследования учли продажу алкоголя в регионах, количество смертей от отравления алкоголем и число людей, которые состоят на учете с алкоголизмом и алкогольными психозами.

