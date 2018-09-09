Защитники трезвости пришли в сквер за бесплатной едой — они писали на заборе, что пить плохо
Днём 9 сентября в Нарымском сквере Новосибирска начался всероссийский День трезвости — на него пришли священники, спортсмены, байкеры и семьи с детьми.
Праздник трезвости начался в 13:00, по оценкам корреспондента НГС, на его начало пришли более 50 человек. До 16:00 участников ждёт обширная программа: спортивно-показательные выступления, работа детских игровых площадок, бесплатная полевая кухня, а также бесплатные фотосессии со слоганами Дня трезвости и забор, на котором можно писать мнения об алкоголе и трезвости.
Организатором выступила Новосибирская епархия русской православной церкви, хотя выступали не только священники, но и мотоциклисты.
«Распространённое есть мнение, социальный стереотип, что байкеры пьянствуют, на самом деле это не так, потому что мы всё время за рулём.
По праздникам я люблю употребить алкоголь, без этого не обхожусь, потому что русская душа широкая. Но, с другой стороны, я за трезвый образ жизни в глобальных масштабах»,
— рассказал НГС секретарь мотоклуба Berserkers MC Novosibirsk Сергей Сержантов.
Также организаторы пообещали показать наглядные опыты о вреде алкоголя и курения и устроить консультации специалистов по проблемам зависимости.
«Это (такие праздники. — М.М.) важны, чтобы люди задумались, как вообще можно провести свободное время, как жить без психоактивных веществ. В частности, самое распространённое — это алкоголь, табак. Далее — это уже наркотики. Приходят люди с детьми, дети видят, как родители совершенно без спиртного весело могут заниматься спортивными играми. У ребёнка должен быть всегда положительный пример своего родителя, которого он любит, несмотря ни на что», — объяснила главный детский нарколог Новосибирской области Лариса Антерейкина.
Ранее аналитики признали Новосибирскую область самым трезвым регионом Сибири. Авторы исследования учли продажу алкоголя в регионах, количество смертей от отравления алкоголем и число людей, которые состоят на учете с алкоголизмом и алкогольными психозами.
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Дмитрий Здорников, Мария Морсина
Фото Дмитрия Здорникова