Пирожки пропадают: явка в Новосибирской области остаётся невысокой

Избирком обнародовал данные по явке на 12:00

К 12:00 в выборах губернатора Новосибирской области приняли участие 9,34% избирателей.







Такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.







Самая высокая явка традиционно отмечается в районах области: более четверти избирателей проголосовали в Маслянинском, Северном и Сузунском районах. Районы Новосибирска заметно уступают: ни в одном из 10 городских районов показатель не превысил и 9%.





Явка по состоянию на 10:00 также была невысокой — всего 2,69% в среднем по Новосибирской области.





НГС в режиме онлайн следит за ходом голосования.