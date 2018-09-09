Пирожки пропадают: явка в Новосибирской области остаётся невысокой
К 12:00 в выборах губернатора Новосибирской области приняли участие 9,34% избирателей.
Такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.
Самая высокая явка традиционно отмечается в районах области: более четверти избирателей проголосовали в Маслянинском, Северном и Сузунском районах. Районы Новосибирска заметно уступают: ни в одном из 10 городских районов показатель не превысил и 9%.
Явка по состоянию на 10:00 также была невысокой — всего 2,69% в среднем по Новосибирской области.
НГС в режиме онлайн следит за ходом голосования.
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Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова