Сибирячки устроили битву красивых селфи на выборах губернатора

Жители Новосибирской области, в основном девушки, борются за ценные призы в конкурсе «Селфи Челлендж 2018» на выборах губернатора 9 сентября — НГС публикует самые изобретательные фото.







С утра воскресенья новосибирские девушки публикуют в своих «инстаграмах» селфи с избирательных участков — некоторые даже пришли с подушками и одеялами или устроили «помолвку». Участники выставляют снимки с хештегами #селфичеллендж2018 и #селфичеллендж2.















Конкурс устроили издательский дом «Советская Сибирь» и молодёжная избирательная комиссия Новосибирской области, они приготовили 100 призов. Среди них телевизор, планшет, смарт-часы, гироскутер, микроволновая печь, коробка мороженого, пригласительные билеты в дельфинарий и в оперный театр.















«Главные критерии, которыми будут руководствоваться эксперты фотоконкурса: соответствие теме конкурса, общее восприятие, оригинальность идеи и содержание работы», — отметили организаторы на официальном сайте проекта.



















Эксперты выставят оценки 15 сентября, а 18 сентября проведут церемонию награждения победителей.







Корреспонденты НГС в течение всего дня 9 сентября следят за ходом голосования в онлайн-трансляции: именно там можно найти все важные и интересные новости с избирательных участков, а после их закрытия в 20:00 — первые предварительные итоги. По оперативным данным, утром на выборы сходил только каждый тридцатый житель Новосибирской области.

