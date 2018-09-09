Сибирячки устроили битву красивых селфи на выборах губернатора

Жители Новосибирской области, в основном девушки, борются за ценные призы в конкурсе «Селфи Челлендж 2018» на выборах губернатора 9 сентября — НГС публикует самые изобретательные фото.


С утра воскресенья новосибирские девушки публикуют в своих «инстаграмах» селфи с избирательных участков — некоторые даже пришли с подушками и одеялами или устроили «помолвку». Участники выставляют снимки с хештегами #селфичеллендж2018 и #селфичеллендж2.




Конкурс устроили издательский дом «Советская Сибирь» и молодёжная избирательная комиссия Новосибирской области, они приготовили 100 призов. Среди них телевизор, планшет, смарт-часы, гироскутер, микроволновая печь, коробка мороженого, пригласительные билеты в дельфинарий и в оперный театр.


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💍 на безымянный палец упало предложение. ⠀ каждый день - выбор! куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать и т.д. ✔️ мы строим и выбираем настоящее и будущее сами! 🙌🏻 сегодня выбираем президента, завтра - настроение для новой недели. ☀️🙋🏻‍♀️ ⠀ прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и «жениха» отыскать? 👰🏻 легко! (ведь это мой выбор! 😼 выбор #селфичеллендж2018) ⠀ 😹 какие будут комментарии? #выборы2018 #выборы

Публикация от Анастасия Глазунова (@anasteyyysha)



«Главные критерии, которыми будут руководствоваться эксперты фотоконкурса: соответствие теме конкурса, общее восприятие, оригинальность идеи и содержание работы», — отметили организаторы на официальном сайте проекта.



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Можно бесконечно долго бороться с властью, высказывать недовольства по поводу условий своей жизни, но все это не имеет смысла пока вы не начнёте действовать! И участие в выборах это один из важнейших шагов к тому будущему, о котором вы мечтаете. Не нравится власть? Так выберете того, кому вы будете доверять! Изи 🤷🏼‍♀️ Не доверяете никому кроме себя? Избирайтесь! Ну просто ведь всё, правда? #селфичеллендж2

Публикация от Dasha Novgorodtseva (@dariynov)



Эксперты выставят оценки 15 сентября, а 18 сентября проведут церемонию награждения победителей.


Корреспонденты НГС в течение всего дня 9 сентября следят за ходом голосования в онлайн-трансляции: именно там можно найти все важные и интересные новости с избирательных участков, а после их закрытия в 20:00 — первые предварительные итоги. По оперативным данным, утром на выборы сходил только каждый тридцатый житель Новосибирской области.

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