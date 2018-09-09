Ветер перевернул в Обском море катамаран с двумя спортсменами — они не могли выбраться сами

Мужчины перевернулись на катамаране из-за сильного ветра
Мужчины перевернулись на катамаране из-за сильного ветра

Двое спортсменов-любителей плавали по Обскому морю на парусном катамаране и перевернулись из-за сильного ветра. Их довезли до берега спасатели МАСС.


«Сообщение от очевидцев происшествия поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:05. На Обском водохранилище в районе дамбы аванпорта ГЭС перевернулся парусный катамаран, в воде находятся люди. К месту происшествия незамедлительно вышел моторный катер со спасателями», — рассказали сегодня в муниципальной аварийно-спасательной службе.


Как пояснил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, на катамаране были 46-летний и 45-летний мужчины, спортсмены-любители.


«Вчера же непогода была на море, в результате этого и перевернулся [катамаран], обратно перевернуть не смогли. 


Конечно, они не захлёбывались, но минут 15–20–30 прошло бы, и мы нашли бы только один катамаран», — сообщил начальник.


Спортсмены были в гидрокостюмах и спасательных жилетах — это позволило им не замёрзнуть в холодной воде.


Спасатели помогли мужчинам выбраться из воды на катер и довезли их до берега, а также перевернули катамаран в нормальное положение. От медицинской помощи спортсмены отказались.


Вчера спасателям пришлось вызволять из Оби и 47-летнего мужчину — он решил, что может искупаться в такую погоду, но начал тонуть буквально в ста метрах от берега.

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