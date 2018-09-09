Ещё не проснулись: утром на выборы сходил каждый тридцатый житель Новосибирской области

Корреспонденты НГС убедились в том, что утром на участках было совсем мало избирателей
Корреспонденты НГС убедились в том, что утром на участках было совсем мало избирателей

К 10:00 в выборах губернатора Новосибирской области приняли участие 2,69% избирателей. 


Такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.


Самая высокая явка традиционно отмечается в районах области. В Новосибирске явка заметно ниже средней: например, в Октябрьском районе города проголосовало всего 1,11% избирателей, а в Ленинском — 1,34%. 


Явка значительно ниже, чем на президентских выборах, прошедших 18 марта. Тогда к 10:00 проголосовали уже более 5% избирателей Новосибирской области.


НГС в режиме онлайн следит за ходом голосования

Прочтений: 1255
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено