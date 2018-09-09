Ещё не проснулись: утром на выборы сходил каждый тридцатый житель Новосибирской области

Корреспонденты НГС убедились в том, что утром на участках было совсем мало избирателей

К 10:00 в выборах губернатора Новосибирской области приняли участие 2,69% избирателей.







Такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.





Самая высокая явка традиционно отмечается в районах области. В Новосибирске явка заметно ниже средней: например, в Октябрьском районе города проголосовало всего 1,11% избирателей, а в Ленинском — 1,34%.





Явка значительно ниже, чем на президентских выборах, прошедших 18 марта. Тогда к 10:00 проголосовали уже более 5% избирателей Новосибирской области.





НГС в режиме онлайн следит за ходом голосования.