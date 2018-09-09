Ещё не проснулись: утром на выборы сходил каждый тридцатый житель Новосибирской области
К 10:00 в выборах губернатора Новосибирской области приняли участие 2,69% избирателей.
Такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.
Самая высокая явка традиционно отмечается в районах области. В Новосибирске явка заметно ниже средней: например, в Октябрьском районе города проголосовало всего 1,11% избирателей, а в Ленинском — 1,34%.
Явка значительно ниже, чем на президентских выборах, прошедших 18 марта. Тогда к 10:00 проголосовали уже более 5% избирателей Новосибирской области.
НГС в режиме онлайн следит за ходом голосования.
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Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова