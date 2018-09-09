Идём голосовать: новосибирцы выбирают губернатора

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Участки открыты с 8:00 до 20:00
Участки открыты с 8:00 до 20:00

В воскресенье, 9 сентября, в Новосибирской области выбирают губернатора. Корреспонденты НГС в течение всего дня будут следить за ходом голосования и публиковать все новости с избирательных участков, а после их закрытия в 20:00 — первые предварительные итоги. Надеемся, что будет интересно. 


Если вы пошли голосовать и стали свидетелем чего-нибудь интересного (нет, правда, нам хочется верить, что выборы будут хоть немного интересными), присылайте свои сообщения, фото и видео в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 




Рядом с одной из школ на улице Титова громко играют песни со словами «Новосибирск — город родной, Новосибирск — город любви». Редакция НГС такой песни не знает, но не согласиться не может. 


Перенесёмся в школу № 13 — это на улице Кропоткина, Заельцовский район. Там сейчас наш фотокорреспондент Александр Ощепков. 


Пока вы спите, другие голосуют. Фото Александра Ощепкова
Пока вы спите, другие голосуют. Фото Александра Ощепкова


Особого ажиотажа в утренние часы на участках нет. Фото Александра Ощепкова
Особого ажиотажа в утренние часы на участках нет. Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Корреспонденты НГС подслушивают беседы членов участковых комиссий. Те делятся, что к 8:20 на их участке уже 8 проголосовавших. По их мнению, это не так уж и мало, даже после толп на президентских выборах 18 марта. «Ну, а когда выбирали заксобрание мы вообще спали!» — вспоминает опытный работник комиссии. 


В выборах принимают участие четыре кандидата. Давайте напомним, вдруг вы ещё не дошли до участков — а там есть стенды с их биографиями и цветными фотографиями! 


Итак, четыре кандидата: врио губернатора Андрей Травников, которого выдвинула «Единая Россия», представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, депутат областного Законодательного собрания Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Георгий Михайлов от партии «Народный альянс». 


Первые избиратели в той же 67-й школе всё же замечены. Пока не так много, но не стоит забывать, что утром в воскресенье спать хочется особенно сильно. 


Фото Дмитрия Здорникова
Фото Дмитрия Здорникова


Корреспонденты НГС уже вышли в город и смотрят, что же происходит у ещё не открывшихся участков. Вы не поверите, толп голосующих пока не наблюдается.


Школа № 67 на Титова, 94 — избирателей пока не видно. Фото Дмитрия Здорникова
Школа № 67 на Титова, 94 — избирателей пока не видно. Фото Дмитрия Здорникова


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