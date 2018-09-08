Над Новосибирском прогремел салют в честь парада студенчества

Судя по восторженным голосам, фейерверк горожанам пришелся по душе

Сегодня вечером в центре Новосибирска в честь российского парада студенчества запустили фейерверк. По наблюдениям корреспондента НГС, праздничный салют начался на десять минут позже заявленного времени — в 21.55.



Тысячи новосибирцев наблюдали за тем, как в небе разрываются разноцветные гроздья фейерверка. Некоторые из них «висели» в воздухе около трех секунд.







НГС.НОВОСТИ предлагают читателям посмотреть кадры красочного салюта, которые сделал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.





















Вспомните еще, какой был яркий салют на День города в июне.