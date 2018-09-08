«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега

8 августа во время фестиваля бега новосибирцы смогли фотографировались возле фотозоны НГС - фотосессию сибирякам устроил наш аргентинский фотограф Густаво Зырянов.







В Новосибирске прошёл традиционный фестиваль бега - тысячи профессиональных спортсменов и любителей пробежались по Красному проспекту, который перекрыли специально к спортивному мероприятию. С 10 утра корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию фестиваля.





Самые стойкие сибиряки пробежали 21 километр в полумарафоне Раевича - его уже в четвёртый раз выиграла спортсменка Елена Седова в женском забеге, первыми среди мужчин стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы.





Специально для зрителей соревнований фотограф НГС из Аргентины Густаво Зырянов устроил фотосессию в фотозоне НГС.









































Остальные фото с Сибирского фестиваля бега смотрите в нашей группе «ВКонтакте». И обязательно посмотрите на десять фото самых красивых участниц полумарафона Раевича от фотографа НГС Александра Ощепкова.

