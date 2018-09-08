«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега

«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега

8 августа во время фестиваля бега новосибирцы смогли фотографировались возле фотозоны НГС - фотосессию сибирякам устроил наш аргентинский фотограф Густаво Зырянов. 


В Новосибирске прошёл традиционный фестиваль бега - тысячи профессиональных спортсменов и любителей пробежались по Красному проспекту, который перекрыли специально к спортивному мероприятию. С 10 утра корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию фестиваля


Самые стойкие сибиряки пробежали 21 километр в полумарафоне Раевича - его уже в четвёртый раз выиграла спортсменка Елена Седова в женском забеге, первыми среди мужчин стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы. 


Специально для зрителей соревнований фотограф НГС из Аргентины Густаво Зырянов устроил фотосессию в фотозоне НГС. 


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


«Мама, я на НГС»: новосибирцы устроили массовую фотосессию на фестивале бега


Остальные фото с Сибирского фестиваля бега смотрите в нашей группе «ВКонтакте». И обязательно посмотрите на десять фото самых красивых участниц полумарафона Раевича от фотографа НГС Александра Ощепкова. 

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