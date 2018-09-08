«Ей было стыдно позвонить»: пропавшая после поездки в такси сибирячка найдена дома у приятеля

Ольгу Пестунову искал весь город — всё это время она была в гостях у знакомого
Ольгу Пестунову искал весь город — всё это время она была в гостях у знакомого

Муж пропавшей вместе с двумя маленькими детьми после поездки в такси 26-летней Ольги Пестуновой Фёдор рассказал НГС, что его семья нашлась — всё это время женщина вместе с детьми находились в гостях у знакомого. 


«Телефон сломанный был, сказала, что не могла позвонить, — уточнил Фёдор Пестунов. — Но мне почему-то кажется, что [ей] просто стыдно было». 


Ольга пропала 5 сентября около 13:00 — женщина вместе с двумя детьми села в такси в посёлке Листвянский и должна была приехать в село Медведское Черепановского района. Но дома она так и не появилась. Телефон женщины был недоступен, с родственниками она общалась перед поездкой на такси. Муж пропавшей сибирячки обратился в полицию. 


8 сентября Фёдор связался с корреспондентом НГС и рассказал, что Ольга нашлась — всё это время она находилась в гостях у знакомого. 


«Она уехала в гости к сестре, туда приехал в гости какой-то Виталий, — рассказал Фёдор корреспонденту НГС. — Посидели. Пятого числа они поехали к нему... Знаю, что переживает за неё весь город, всех на уши поднял. Но после такого семейной жизни у нас не получится. Буду подавать на развод». 


В июле жительница Новосибирска Яна Гришкова разыскивала своего жениха Дмитрия — она поссорилась с ним накануне свадьбы. Мужчина отключил телефон, поэтому Яна попросила передать жениху через НГС информацию о том, что он всё ещё может прийти в Октябрьский ЗАГС. 

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