Едва не подвёл асфальт на Красном: сибирячка в четвёртый раз выиграла полумарафон Раевича

Победительница полумарафона Елена Седова

Спортсменка Елена Седова выиграла полумарафон Раевича в четвёртый раз — в этот раз, по словам спортсменки, победа далась ей нелегко.







«В этом году у меня была задача тактически пробежать с девчонками в группе, поэтому я не стала сразу далеко убегать, — рассказала Елена Седова корреспонденту НГС. — Но было нелегко, потому что сменили асфальт на площади по Красному проспекту. И было много мелких камушков, которые прилипали к подошве. И задние мышцы, конечно, устали. Победа далась нелегко, но всё равно мне удалось выиграть».







Елена Седова становится победительницей чемпионатов по бегу не только в Новосибирске — осенью прошлого года Елена выиграла полумарафон в Пятигорске. В соревновании приняло участие более тысячи человек.







8 сентября в Новосибирске прошёл традиционный Сибирский фестиваль бега — НГС с самого утра ведёт прямую трансляцию с Красного проспекта, где идут соревнования.