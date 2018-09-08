Едва не подвёл асфальт на Красном: сибирячка в четвёртый раз выиграла полумарафон Раевича
Спортсменка Елена Седова выиграла полумарафон Раевича в четвёртый раз — в этот раз, по словам спортсменки, победа далась ей нелегко.
«В этом году у меня была задача тактически пробежать с девчонками в группе, поэтому я не стала сразу далеко убегать, — рассказала Елена Седова корреспонденту НГС. — Но было нелегко, потому что сменили асфальт на площади по Красному проспекту. И было много мелких камушков, которые прилипали к подошве. И задние мышцы, конечно, устали. Победа далась нелегко, но всё равно мне удалось выиграть».
Елена Седова становится победительницей чемпионатов по бегу не только в Новосибирске — осенью прошлого года Елена выиграла полумарафон в Пятигорске. В соревновании приняло участие более тысячи человек.
8 сентября в Новосибирске прошёл традиционный Сибирский фестиваль бега — НГС с самого утра ведёт прямую трансляцию с Красного проспекта, где идут соревнования.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова