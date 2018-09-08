Едва не подвёл асфальт на Красном: сибирячка в четвёртый раз выиграла полумарафон Раевича

Победительница полумарафона Елена Седова
Победительница полумарафона Елена Седова

Спортсменка Елена Седова выиграла полумарафон Раевича в четвёртый раз — в этот раз, по словам спортсменки, победа далась ей нелегко. 


«В этом году у меня была задача тактически пробежать с девчонками в группе, поэтому я не стала сразу далеко убегать, — рассказала Елена Седова корреспонденту НГС. — Но было нелегко, потому что сменили асфальт на площади по Красному проспекту. И было много мелких камушков, которые прилипали к подошве. И задние мышцы, конечно, устали. Победа далась нелегко, но всё равно мне удалось выиграть». 


Елена Седова становится победительницей чемпионатов по бегу не только в Новосибирске — осенью прошлого года Елена выиграла полумарафон в Пятигорске. В соревновании приняло участие более тысячи человек. 


8 сентября в Новосибирске прошёл традиционный Сибирский фестиваль бега — НГС с самого утра ведёт прямую трансляцию с Красного проспекта, где идут соревнования. 

Прочтений: 3028
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено