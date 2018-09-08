Новосибирские спасатели вытащили тонувшего в Оби мужчину

Спасатели вовремя заметили тонувшего мужчину

Новосибирские спасатели вытащили из Оби 47-летнего мужчину — он начал тонуть буквально в ста метрах от берега.







«Почему-то он решил, что может купаться в такую погоду, при такой температуре. Заплыл больше ста метров от берега. Обратно сил нет возвращаться, тонуть начал, — рассказал корреспонденту НГС муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин. — Его вытащили, когда уже практически один нос торчал».







Фокин пояснил, что спасатели заметили тонувшего мужчину, когда просматривали с вышки акваторий воды в бинокль. «Сразу поняли, что ещё десять минут, и наблюдать в бинокль будет некого», — отметил начальник МАСС.





В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.

