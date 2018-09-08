Мэрия назвала источник неприятного запаха на Затулинке

В мэрии заявили, что в неприятном запахе виновата пивоварня на Советском шоссе

Специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска пришли к выводу, что источником неприятного запаха на Затулинском жилмассиве является производственная деятельность предприятия «Пивоварня Москва-Эфес», расположенное на Советском шоссе, 1.







«Причиной появления запаха в воздухе могут послужить нарушения в процессе эксплуатации очистных сооружений предприятия», — заявили в ведомстве в ответ на запрос НГС.







На неприятный запах на Затулинском жилмассиве местные жители пожаловались в минувшие выходные — люди утверждают, что из-за запаха они не могли выйти из дома.







В мэрии подчёркивают, что «появление запаха носит эпизодический характер», а официально у пивоварни имеются все необходимые технические документы, в том числе и регламентирующие деятельность в области охраны атмосферного воздуха. Специалисты пояснили, что на очистных сооружениях пивоварни с помощью сжигания биогаза нейтрализуют неприятные запахи, возникающие на всех стадиях очистки сжигания сточных вод. Однако в процессе правила использования очистных сооружений предприятием могли быть нарушены.





«Департамент направил в адрес директора филиала АО "Пивоварня Москва-Эфес" письменное обращение о проведении мероприятий по соблюдению предприятием установленных нормативов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — заявили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Пивоварни Москвы-Эфес» с просьбой прокомментировать заявление мэрии и объяснить, собирается ли компания выполнять мероприятия по устранению выбросов в атмосферу и как скоро она намерена покончить с неприятным запахом.





Напомним, недавно жители левого берега задыхались и не могли выйти из дома из-за горящей свалки на полигоне «Левобережный». У некоторых из-за дыма ухудшилось самочувствие, но люди не верят, что ситуация изменится, — по словам местных жителей, свалка горит стабильно раз в три месяца и убирать её подальше от жилых районов не собираются.

