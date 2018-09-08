Ипподромская встала в медленной пробке из-за фестиваля бега

Утром 8 сентября автомобилисты встали в пробку на улицах Ипподромская и Фабричная — затор произошёл из-за того, что водителям приходится искать пути объезда из-за Сибирского фестиваля бега


Пробка на улице Фабричной
Пробка на улице Фабричной


В 10:42, по информации пользователей сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской собралась пробка длиной больше двух километров. Затор начинается недалеко от Красного проспекта, 2/1 в сторону автовокзала и заканчивается на пересечении улицы Ипподромской с улицей Военной. Машины движутся со скоростью не больше 7 км/ч. 


От улицы Военной пробка идёт в сторону улицы Пролетарской и заканчивается на пересечении Пролетарской и Гурьевской. 


Также новосибирцы стоят в традиционной пробке возле «Речного вокзала.» На этот раз затор начинается от КЦ «Сибирь» и заканчивается возле здания № 73 по улице Большевистской. Пробка образовалась в сторону Первомайки. 


Сервис Яндекс.Пробки
Сервис Яндекс.Пробки


В целом уровень пробок в городе составляет 3 балла. 


Несколько дней назад автомобилисты вынуждены были стоять в глухой пробке на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска — затор образовался из-за отключённых светофоров

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