Первых нет и отстающих: в Новосибирске начался фестиваль бега

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В прошлом году в полумарафоне Раевича победила Елена Седова

В эту субботу 8 сентября в Новосибирске проходит традиционный Сибирский фестиваль бега - сотни профессиональных спортсменов, тысячи бегунов-любителей промчатся по Красному проспекту, мимо жилых многоэтажек, под возгласы болельщиков и удивлённые взгляды случайных прохожих. Программа фестиваля начнётся в 11 утра - но центр для транспорта закрыли заранее, с 7 утра. Самые стойкие сибиряки пробегут 21 километр в полумарафоне Раевича - испытание для самых сильных духом и телом. НГС запустили онлайн-репортаж со спортивного праздника - весь день наши корреспонденты будут собирать для вас лучшие моменты соревнований и делиться с вами фотографиями самых красивых девушек-спортсменок.





Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с празднования Сибирского фестиваля бега — присылайте фотографии своих школьников и просто интересные кадры на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «1 сентября»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!





10:56

Проезд в городе будет перекрыт с 7:00 до 19:00 - подробней о перекрытии можете прочитать здесь.

Или можете просто взглянуть на карту дорог, которую мы для вас составили.





По этим дорогам проехать сегодня, к сожалению, не получится





Из-за перекрытого Красного проспекта в пробке сейчас стоят улицы Ипподромская и Фабричная.





10:19

Если кто-то ещё не знает - первый Сибирский фестиваль бега прошёл в Новосибирске в 2001 году. С первого дня в соревнованиях стали участвовать не только профессиональные бегуны, но и рядовые новосибирцы. Возраст не важен - своя дистанция здесь найдётся почти для каждого. Наверное, поэтому фестиваль быстро получил всероссийское и международное призвание.



