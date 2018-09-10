Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки
Рассказываем и показываем, как неделю кормить семью дешево и на зависть ресторанам
Всю неделю Сеть городских порталов готовит разные и бюджетные блюда для семьи, а помогает нам в этом постоянная участница кулинарных форумов, повар-любитель Ирина Недосекова. По условиям у нас есть всего три тысячи рублей, на которые мы закупили продукты, — из них мы приготовим пять завтраков, пять обедов и пять ужинов в течение этой недели. В первый день мы подавали на стол омлет-бризоль, индейку с картофелем и фаршированные перцы, на этот раз пришла пора домашних сырников, куриных рулетов и итальянской пасты.
Завтрак: сырники и овсянка
- творог — 200 граммов;
- яйцо — 1 штука;
- мука — полстакана;
- соль, сахар, ванильный сахар — по щепотке;
- сода — на кончике ножа.
Замешиваем тесто: творог соединяем с яйцом, добавляем часть муки, соль, сахар и соду. Остатки муки высыпаем на доску или прямо на стол, где вы готовите, — так удобно раскатывать тесто. Как только оно станет эластичным, делите на небольшие кругляши.
В сковородке уже разогрето масло. Берем первый творожный «ёжик», слегка придавливаем, придаём нужную форму и отправляем загорать. Сырники жарятся на среднем огне. Пока процесс идёт, можно сварить овсянку.
Для трёх порций каши нам понадобятся:
- молоко — 3 стакана;
- овсянка — 1 стакан;
- соль, сахар — по вкусу.
Нагреваем молоко в кастрюле, добавляем сахар и соль, высыпаем хлопья. Кашу нужно варить на среднем огне, постоянно помешивая. По готовности добавьте сливочное масло (по желанию) и разложите по тарелкам.
Подавать завтрак Ирина советует с вареньем, повидлом или сгущенкой, замороженными или свежими ягодами — словом, выставляйте на стол всё, что найдете. Сырники посыпьте сахарной пудрой или какао — для красоты.
Обед: паста с мясным соусом
На обед второго дня Ирина предлагает пасту с мясным соусом — готовится быстро, донести в контейнере до офиса — легко. Для приготовления нам нужно:
- фарш — 300 граммов;
- помидор — 3 штуки;
- макароны — 250 граммов;
- сыр — 50 граммов;
- время приготовления: 25 минут.
Одновременно ставим на плиту кастрюлю с водой и сковородку с маслом. Когда закипает первая, начинаем варить макароны — посолив и помешивая. В сковородке обжариваем фарш с мелко нарезанными томатами. Для аромата покрошите зубчик чеснока, посолите и поперчите по вкусу. Нравятся специи — добавляйте и их.
Фарш тушится 15 минут, за это время макароны сварятся до состояния альденте — чуть плотные, они дойдут до полной готовности уже под крышкой сковороды, вместе с мясным соусом. Трёх минут будет достаточно, чтобы паста пропиталась ароматом томатов. На мелкой тёрке натрите сыр, перед подачей посыпьте им пасту.
Можно обедать.
Ужин: суп-пюре из тыквы, куриные рулетики с сыром и кабачковой лапшой
Кому-то суп на ужин может показаться фантастикой, на деле же это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, и теплый аперитив для особенно голодных. Сделать тыквенный суп очень просто — все сварить и перемешать. Что для этого нужно:
- тыква — 1 штука;
- картофель — 3 больших или 5 маленьких;
- сыр сливочный — полбанки.
Все почистите, порежьте небольшими кусочками и сварите. А затем возьмите блендер и превратите содержимое кастрюли в пюре, добавив сливочный сыр.
Солите-перчите, украшайте специями тарелки и отправляйте на стол. Не забудьте сметану: белое на жёлтом — это не только красиво, но и вкусно.
Композицию идеально завершит нарезанный, слегка обжаренный и натертый чесноком багет. С остатками сыра можно сделать брускетты.
К тем, кому супа мало, отправляется тяжелая артиллерия в виде куриных рулетиков. Собираем на столе:
- филе куриное — 3 штуки;
- сыр — 100 граммов;
- кабачок — половинка;
- морковь — 2 штуки;
- чеснок — пара зубчиков;
- зелень — по вкусу.
Изначально мы покупали четыре порции филе. Для вечерних рулетиков нам понадобятся три, четвертую можно порезать на мелкие кусочки, пожарить и убрать в холодильник — пригодится для будущего завтрака.
Куски филе мы маринуем в соевом соусе, а если его под рукой нет, подойдут стандартные специи для птицы или соль и перец. Мясу хватит часа, чтобы впитать в себя ароматы пряностей, дальше отбиваем его. Чтобы после готовки не пришлось отмывать всю кухню, засуньте филе в пакетик. В отбитые кусочки выкладываем сыр и мелко порубленную зелень. Аккуратно сворачиваем филе рулетиками и отправляем в разогретую духовку на полчаса. Рулеты окрепнут и запекутся, если боитесь, что они развалятся — закрепите их зубочистками.
Пока готовится мясо, беритесь за кабачок. Надо не только снять кожуру, но и срезать овощечисткой тонкие слайсы с самого плода — это будущая лапша.
Этот трюк повторите с морковкой. Ее, кстати, в первую очередь отправляйте на сковороду — моркови нужно пожариться 7–10 минут, а кабачку достаточно и пяти.
Куриный рулет получился пряным за счёт зелени и сочным благодаря сыру. Овощная лапша — решение легкого и непривычного гарнира. Долой кабачковые запеканки! Шутка, до них мы ещё доберемся. Приятного аппетита!
В следующей серии продолжим эксперименты из кабачка и мяса, сварим ещё один суп (в этот раз — на обед), а на завтрак порадуем домашних шаурмой здорового человека.
Фото: Дмитрий Емельянов, Елена Елисеева