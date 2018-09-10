Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки

Рассказываем и показываем, как неделю кормить семью дешево и на зависть ресторанам

Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки


Всю неделю Сеть городских порталов готовит разные и бюджетные блюда для семьи, а помогает нам в этом постоянная участница кулинарных форумов, повар-любитель Ирина Недосекова. По условиям у нас есть всего три тысячи рублей, на которые мы закупили продукты, — из них мы приготовим пять завтраков, пять обедов и пять ужинов в течение этой недели. В первый день мы подавали на стол омлет-бризоль, индейку с картофелем и фаршированные перцы, на этот раз пришла пора домашних сырников, куриных рулетов и итальянской пасты.


Завтрак: сырники и овсянка


  • творог — 200 граммов;
  • яйцо — 1 штука;
  • мука — полстакана;
  • соль, сахар, ванильный сахар — по щепотке;
  • сода — на кончике ножа.


На сырники вам понадобится этот нехитрый набор и 15 минут
На сырники вам понадобится этот нехитрый набор и 15 минут


Замешиваем тесто: творог соединяем с яйцом, добавляем часть муки, соль, сахар и соду. Остатки муки высыпаем на доску или прямо на стол, где вы готовите, — так удобно раскатывать тесто. Как только оно станет эластичным, делите на небольшие кругляши.


«Сиром» раньше называли творог, отсюда и название сырников
«Сиром» раньше называли творог, отсюда и название сырников


В сковородке уже разогрето масло. Берем первый творожный «ёжик», слегка придавливаем, придаём нужную форму и отправляем загорать. Сырники жарятся на среднем огне. Пока процесс идёт, можно сварить овсянку.


Овсянка, сэр
Овсянка, сэр


Для трёх порций каши нам понадобятся:


  • молоко — 3 стакана;
  • овсянка — 1 стакан;
  • соль, сахар — по вкусу.


Нагреваем молоко в кастрюле, добавляем сахар и соль, высыпаем хлопья. Кашу нужно варить на среднем огне, постоянно помешивая. По готовности добавьте сливочное масло (по желанию) и разложите по тарелкам.


Подавать завтрак Ирина советует с вареньем, повидлом или сгущенкой, замороженными или свежими ягодами — словом, выставляйте на стол всё, что найдете. Сырники посыпьте сахарной пудрой или какао — для красоты.


Сырники получились воздушные и в меру сладкие. Ягоды сделали овсянку не такой скучной
Сырники получились воздушные и в меру сладкие. Ягоды сделали овсянку не такой скучной


Обед: паста с мясным соусом


На обед второго дня Ирина предлагает пасту с мясным соусом — готовится быстро, донести в контейнере до офиса — легко. Для приготовления нам нужно:


  • фарш — 300 граммов;
  • помидор — 3 штуки;
  • макароны — 250 граммов;
  • сыр — 50 граммов;
  • время приготовления: 25 минут.


На пасту мы планируем потратить всего полчаса
На пасту мы планируем потратить всего полчаса


Одновременно ставим на плиту кастрюлю с водой и сковородку с маслом. Когда закипает первая, начинаем варить макароны — посолив и помешивая. В сковородке обжариваем фарш с мелко нарезанными томатами. Для аромата покрошите зубчик чеснока, посолите и поперчите по вкусу. Нравятся специи — добавляйте и их.


Если у вас остались урожайные помидоры — прекрасно, ведь ни один магазин не заменит вкуса домашних овощей
Если у вас остались урожайные помидоры — прекрасно, ведь ни один магазин не заменит вкуса домашних овощей


Фарш тушится 15 минут, за это время макароны сварятся до состояния альденте — чуть плотные, они дойдут до полной готовности уже под крышкой сковороды, вместе с мясным соусом. Трёх минут будет достаточно, чтобы паста пропиталась ароматом томатов. На мелкой тёрке натрите сыр, перед подачей посыпьте им пасту.


Можно обедать.


Готовое блюдо украсьте сыром перед тем, как подать его
Готовое блюдо украсьте сыром перед тем, как подать его


Ужин: суп-пюре из тыквы, куриные рулетики с сыром и кабачковой лапшой


Кому-то суп на ужин может показаться фантастикой, на деле же это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, и теплый аперитив для особенно голодных. Сделать тыквенный суп очень просто — все сварить и перемешать. Что для этого нужно:


  • тыква — 1 штука;
  • картофель — 3 больших или 5 маленьких;
  • сыр сливочный — полбанки.


Тыквенный суп называют самым осенним блюдом
Тыквенный суп называют самым осенним блюдом


Все почистите, порежьте небольшими кусочками и сварите. А затем возьмите блендер и превратите содержимое кастрюли в пюре, добавив сливочный сыр.


Сыром суп заправляем в самый последний момент
Сыром суп заправляем в самый последний момент


Солите-перчите, украшайте специями тарелки и отправляйте на стол. Не забудьте сметану: белое на жёлтом — это не только красиво, но и вкусно.


Композицию идеально завершит нарезанный, слегка обжаренный и натертый чесноком багет. С остатками сыра можно сделать брускетты.


Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки


К тем, кому супа мало, отправляется тяжелая артиллерия в виде куриных рулетиков. Собираем на столе:


  • филе куриное — 3 штуки;
  • сыр — 100 граммов;
  • кабачок — половинка;
  • морковь — 2 штуки;
  • чеснок — пара зубчиков;
  • зелень — по вкусу.


Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки


Изначально мы покупали четыре порции филе. Для вечерних рулетиков нам понадобятся три, четвертую можно порезать на мелкие кусочки, пожарить и убрать в холодильник — пригодится для будущего завтрака.


Куски филе мы маринуем в соевом соусе, а если его под рукой нет, подойдут стандартные специи для птицы или соль и перец. Мясу хватит часа, чтобы впитать в себя ароматы пряностей, дальше отбиваем его. Чтобы после готовки не пришлось отмывать всю кухню, засуньте филе в пакетик. В отбитые кусочки выкладываем сыр и мелко порубленную зелень. Аккуратно сворачиваем филе рулетиками и отправляем в разогретую духовку на полчаса. Рулеты окрепнут и запекутся, если боитесь, что они развалятся — закрепите их зубочистками.


Пока готовится мясо, беритесь за кабачок. Надо не только снять кожуру, но и срезать овощечисткой тонкие слайсы с самого плода — это будущая лапша.


Пока запекаются куриные рулетики, можно сделать лапшу из моркови и кабачка
Пока запекаются куриные рулетики, можно сделать лапшу из моркови и кабачка


Этот трюк повторите с морковкой. Ее, кстати, в первую очередь отправляйте на сковороду — моркови нужно пожариться 7–10 минут, а кабачку достаточно и пяти.


Куриный рулет получился пряным за счёт зелени и сочным благодаря сыру. Овощная лапша — решение легкого и непривычного гарнира. Долой кабачковые запеканки! Шутка, до них мы ещё доберемся. Приятного аппетита!


Еда за три рубля: готовим пасту, куриные рулеты и сырники как у бабушки


Рулет получился сочным и нежным
Рулет получился сочным и нежным


В следующей серии продолжим эксперименты из кабачка и мяса, сварим ещё один суп (в этот раз — на обед), а на завтрак порадуем домашних шаурмой здорового человека.

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