Врач из Сочи спас пассажирку на борту самолёта из Новосибирска
Сегодня, 7 сентября, утром врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, который летел вместе с командой из Новосибирска в Хабаровск, спас жизнь 59-летней пассажирке. Женщине стало плохо во время перелёта.
«Когда высоту набрали, из Новосибирска вылетели, человеку плохо стало. Набрали высоту, и пилот объявил по громкой связи, что необходима помощь пассажиру. Пожилая женщина, после операции на позвоночнике, и состояние осложнялось тем, что у неё была бронхиальная астма. Пошёл приступ астматический, нехватка кислорода», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Андрианов.
По словам врача, ингалятор, который был у женщины при себе, ей сразу не помог, поэтому пришлось делать кислородную терапию.
«Дважды думали, что садиться придётся, один раз в Красноярске, другой раз — в Чите, когда состояние ухудшалось. Но кислорода хватило, хотя думали, что не хватит», — добавил Андрей Андрианов.
После того как самолёт приземлился в Хабаровске, заботу о женщине взяли на себя сотрудники аэропорта.
«После посадки самолёта сотрудники врачебного здравпункта аэровокзала доставили пассажирку в медпункт, где оказали ей медицинскую помощь, после чего пассажирка самостоятельно отправилась домой», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Не все истории заканчиваются так хорошо — в прошлом году во время полёта из Красноярска в Новосибирск умер пожилой мужчина, которому стало плохо во время полёта.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено Андреем Андриановым