Врач из Сочи спас пассажирку на борту самолёта из Новосибирска

Андрей летел вместе со своим футбольным клубом, но, увидев, что пассажирке стало плохо, бросился на помощь
Андрей летел вместе со своим футбольным клубом, но, увидев, что пассажирке стало плохо, бросился на помощь

Сегодня, 7 сентября, утром врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, который летел вместе с командой из Новосибирска в Хабаровск, спас жизнь 59-летней пассажирке. Женщине стало плохо во время перелёта.


«Когда высоту набрали, из Новосибирска вылетели, человеку плохо стало. Набрали высоту, и пилот объявил по громкой связи, что необходима помощь пассажиру. Пожилая женщина, после операции на позвоночнике, и состояние осложнялось тем, что у неё была бронхиальная астма. Пошёл приступ астматический, нехватка кислорода», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Андрианов.


По словам врача, ингалятор, который был у женщины при себе, ей сразу не помог, поэтому пришлось делать кислородную терапию.


«Дважды думали, что садиться придётся, один раз в Красноярске, другой раз — в Чите, когда состояние ухудшалось. Но кислорода хватило, хотя думали, что не хватит», — добавил Андрей Андрианов.


После того как самолёт приземлился в Хабаровске, заботу о женщине взяли на себя сотрудники аэропорта.


«После посадки самолёта сотрудники врачебного здравпункта аэровокзала доставили пассажирку в медпункт, где оказали ей медицинскую помощь, после чего пассажирка самостоятельно отправилась домой», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе хабаровского аэропорта.


Не все истории заканчиваются так хорошо — в прошлом году во время полёта из Красноярска в Новосибирск умер пожилой мужчина, которому стало плохо во время полёта.

Прочтений: 3927
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено