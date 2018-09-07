Врач из Сочи спас пассажирку на борту самолёта из Новосибирска

Андрей летел вместе со своим футбольным клубом, но, увидев, что пассажирке стало плохо, бросился на помощь

Сегодня, 7 сентября, утром врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, который летел вместе с командой из Новосибирска в Хабаровск, спас жизнь 59-летней пассажирке. Женщине стало плохо во время перелёта.







«Когда высоту набрали, из Новосибирска вылетели, человеку плохо стало. Набрали высоту, и пилот объявил по громкой связи, что необходима помощь пассажиру. Пожилая женщина, после операции на позвоночнике, и состояние осложнялось тем, что у неё была бронхиальная астма. Пошёл приступ астматический, нехватка кислорода», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Андрианов.







По словам врача, ингалятор, который был у женщины при себе, ей сразу не помог, поэтому пришлось делать кислородную терапию.





«Дважды думали, что садиться придётся, один раз в Красноярске, другой раз — в Чите, когда состояние ухудшалось. Но кислорода хватило, хотя думали, что не хватит», — добавил Андрей Андрианов.





После того как самолёт приземлился в Хабаровске, заботу о женщине взяли на себя сотрудники аэропорта.







«После посадки самолёта сотрудники врачебного здравпункта аэровокзала доставили пассажирку в медпункт, где оказали ей медицинскую помощь, после чего пассажирка самостоятельно отправилась домой», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе хабаровского аэропорта.







Не все истории заканчиваются так хорошо — в прошлом году во время полёта из Красноярска в Новосибирск умер пожилой мужчина, которому стало плохо во время полёта.