Им заплатили: за вырубленные у ЦУМа деревья мэрия получила 270 тысяч
За спиленные деревья у ЦУМа мэрия Новосибирска получила 275 тысяч рублей — во столько обошлось собственнику разрешение на строительство парковки.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, собственник участка ООО УК «Сибирь-Актив» планировал расширить парковку и уведомил об этом администрацию.
«При обследовании участка специалистами администрации Центрального округа установлено, что для организации парковки по решению собственников участка необходим снос 44 деревьев и кустарников, 8 квадратных метров порослевой растительности и 80 квадратных метров газона, из которых 13 деревьев и 8 квадратных метров поросли клена находятся в аварийном состоянии», — сообщается в ответе мэрии.
Администрация Центрального округа рассчитала, какой ущерб будет нанесён насаждениям в результате строительства парковки — его оценили в 275 тысяч рублей. Эти деньги выплатил собственник в обмен на получение разрешения.
«Рассчитанная восстановительная стоимость зеленых насаждений внесена заявителем в бюджет города. Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска выдано разрешение от 17.07.2018 на снос зеленых насаждений», — добавили в пресс-центре мэрии.
На момент публикации материала связаться с ООО УК «Сибирь-Актив» корреспонденту НГС не удалось.
Третьего сентября у здания новосибирского ЦУМа со стороны проспекта Димитрова расширили парковку — для этого пришлось спилить деревья.
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Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова