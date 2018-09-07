Скрипачки спустились в переход метро, чтобы дать необычный концерт

Группа Silenzium появилась в 2004 году

Сегодня, 7 сентября, скрипичное трио Silenzium сыграло в новосибирском метрополитене — живой концерт классической музыки начался в 20:00 в переходе между мэрией и краеведческим музеем.







«В течение получаса рассчитана программа. Мы исполним для нас необычные произведения, которые мы вообще не играем. Это классика без обработки, без подзвучки, только живой звук», — рассказала корреспонденту НГС перед началом мероприятия солистка группы Илария Калмазан.





На концерт в метро группу пригласили представители фонда ART-дивизион «МедведьНСК.рф».





Для концерта выбрали произведения Баха, Моцарта, Пахельбеля и Вивальди, трио играет на виолончели и скрипках.







Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный метал.









Недавно скрипачки представили новый видеоклип: кавер на композицию «Moment of Peace» немецкого коллектива Gregorian. Съёмки проходили в горах Алтая, идейным вдохновителем клипа стал йог и монах из Барнаула Дада Садананда, чьим последователем является руководитель группы Наталья Григорьева.