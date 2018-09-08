Еда за три рубля: готовим индейку, перцы и омлет как в ресторане
Рассказываем и показываем, как неделю кормить семью дешево и на зависть ресторанам
Сеть городских порталов устраивает революцию на кухне: мы будем готовить быстро, вкусно и дешево. И вас научим. В этом нам помогут постоянные участники кулинарных форумов. Героем первого эксперимента стала Ирина Недосекова — юрист и повар-любитель. Мы дали Ирине три тысячи рублей и задание: неделю кормить на эту сумму семью из трех человек, при этом каждый день разными блюдами.
Кулинарный марафон начинается на пороге магазина: сегодня мы должны купить всё, что понадобится для недельной готовки. Ирина составила меню так, что ингредиенты для блюд понятные и простые — вам не придется полдня выискивать в магазинах тот-самый-соус или основу для гарнира: все продукты лежат в ближайшем супермаркете, к тому же большинство ингредиентов (например, рыбу или свинину) легко можно заменить на то, что вам можно.
Один из великих соблазнов — набрать в корзину лишнее, поэтому мы составили подробный гид по отделам супермаркета с указанием, что и сколько брать. Указанные в списке цены примерные, но максимально приближены к магазинным.
Первый день — самый сложный, потому что на кухне придется задержаться подольше. Займитесь мясом: поделите куриные окорочка на бедра и ножки. Килограмм свинины прокрутите в мясорубке, второй килограмм поделите пополам и покрошите на гуляш.
Упакуйте свинину и курицу и отправьте их в морозилку — дожидаться повестки в суп. А индейка и треть фарша понадобятся нам сегодня.
Завтрак: бризоль с колбасой и сыром
Ирине приходится придумывать завтрак каждый день. Сегодня мы готовим бризоль — привет от французских поваров, которые знают: чтобы сделать еду вкусной, нужно окунуть её в яйцо. Поэтому достаем яйца, колбасу, сыр и ставим сковородку на плиту.
На порцию бризоли нам понадобятся:
- яйцо — 1 штука;
- молоко — 20 граммов;
- колбаса — 40 граммов;
- сыр — 20 граммов;
- время готовки: 5 минут.
Ирина разбивает в тарелку яйцо и замешивает его с молоком, выливает смесь на разогретую сковородку. Через минуту, когда омлет окрепнет, на одну его половину Ирина высыпает нарезанную соломкой колбасу и тертый сыр. Ждет пару минут, аккуратно подгибая края бризоли силиконовой лопаткой. Как только блин запечется, сворачиваем его пополам и еще по минуте обжариваем с обеих сторон.
Украшаем порцию тимьяном или любой другой зеленью, солим и перчим по вкусу. Три порции горячего завтрака готовы за 15 минут!
Обед: индейка, запеченная с лимоном и картофелем
Приготовить голень индейки Ирина решает в первый же день, к тому же это вкусно и просто. На столе остаются:
- голень индейки — 2 штуки;
- картофель — 4 штуки;
- лимон: половинка;
- горчица, мед, соль — для маринада;
- веточки тимьяна — для красоты;
- время готовки: 1 час 20 минут.
Маринуем птицу и оставляем в покое на 20 минут — этого времени хватит, чтобы голени замариновались. Чистим картофель, нарезаем крупными дольками. Вместе с мясом укладываем его в посуду для запекания. Ирина рассказывает, что индейку лучше запекать в такой посуде или фольге — так птица останется сочной.
В разогретую духовку отправляем блюдо на час. Запекаем при температуре 180 градусов.
К обеденному столу порежьте помидоры и огурец, украсьте их кусочками брынзы и колечками лука, посыпьте сверху перцем.
Ужин: фаршированные перцы
Пока индейка румянится в духовке, можно заняться ужином. На очереди фаршированные перцы, рецепт которых наши мамы знают наизусть. Перцы — блюдо сезонное и выгодное. На семейный ужин нам понадобятся:
- фарш — 300 граммов;
- перцы — 6 штук;
- лук — 1 штука;
- рис — 150 граммов;
- время готовки: 50 минут.
Первым делом Ирина ставит на плиту кастрюлю с водой, а пока она нагревается, занимается фаршем: смешивает с рисом, солит и перчит.
«Шляпки» с перцев долой, Ирина чистит их от семечек и накладывает внутрь фарш.
В кипящую воду перцы отправляются на полчаса.
Чтобы вкус был насыщенным, потушите отдельно тертую морковь и помидор, добавьте их в кастрюлю с перцами и тушите все вместе еще 10 минут.
Подавать перцы можно со свежим или обжаренным багетом. И не забудьте сметану.
Готовить мы продолжим в понедельник утром — у вас остается воскресенье, чтобы вы успели закупить продукты и продолжить кулинарный эксперимент вместе с нами!
Фото: Елена Елисеева, Дмитрий Емельянов, Глеб Емельянов