Еда за три рубля: готовим индейку, перцы и омлет как в ресторане

Рассказываем и показываем, как неделю кормить семью дешево и на зависть ресторанам

Сытный ужин для семьи можно сделать даже когда кажется, что времени нет совсем





Сеть городских порталов устраивает революцию на кухне: мы будем готовить быстро, вкусно и дешево. И вас научим. В этом нам помогут постоянные участники кулинарных форумов. Героем первого эксперимента стала Ирина Недосекова — юрист и повар-любитель. Мы дали Ирине три тысячи рублей и задание: неделю кормить на эту сумму семью из трех человек, при этом каждый день разными блюдами.





Домашние давно намекают Ирине, что она должна открыть свое кафе





Кулинарный марафон начинается на пороге магазина: сегодня мы должны купить всё, что понадобится для недельной готовки. Ирина составила меню так, что ингредиенты для блюд понятные и простые — вам не придется полдня выискивать в магазинах тот-самый-соус или основу для гарнира: все продукты лежат в ближайшем супермаркете, к тому же большинство ингредиентов (например, рыбу или свинину) легко можно заменить на то, что вам можно.







Один из великих соблазнов — набрать в корзину лишнее, поэтому мы составили подробный гид по отделам супермаркета с указанием, что и сколько брать. Указанные в списке цены примерные, но максимально приближены к магазинным.







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Первый день — самый сложный, потому что на кухне придется задержаться подольше. Займитесь мясом: поделите куриные окорочка на бедра и ножки. Килограмм свинины прокрутите в мясорубке, второй килограмм поделите пополам и покрошите на гуляш.







Разбираемся с мясом в первый день: делим на порции, делаем фарш, гуляш и убираем в морозилку





Упакуйте свинину и курицу и отправьте их в морозилку — дожидаться повестки в суп. А индейка и треть фарша понадобятся нам сегодня.







Завтрак: бризоль с колбасой и сыром







Ирине приходится придумывать завтрак каждый день. Сегодня мы готовим бризоль — привет от французских поваров, которые знают: чтобы сделать еду вкусной, нужно окунуть её в яйцо. Поэтому достаем яйца, колбасу, сыр и ставим сковородку на плиту.







Бризоль в «разобранном» состоянии: через 15 минут это будет завтрак для целой семьи





На порцию бризоли нам понадобятся:





яйцо — 1 штука;

молоко — 20 граммов;

колбаса — 40 граммов;

сыр — 20 граммов;

время готовки: 5 минут.





Ирина разбивает в тарелку яйцо и замешивает его с молоком, выливает смесь на разогретую сковородку. Через минуту, когда омлет окрепнет, на одну его половину Ирина высыпает нарезанную соломкой колбасу и тертый сыр. Ждет пару минут, аккуратно подгибая края бризоли силиконовой лопаткой. Как только блин запечется, сворачиваем его пополам и еще по минуте обжариваем с обеих сторон.







Не давайте яичному блину пригореть





Как только блин подрумянится снизу, сверните его пополам





Украшаем порцию тимьяном или любой другой зеленью, солим и перчим по вкусу. Три порции горячего завтрака готовы за 15 минут!







Воздушная бризоль с колбасно-сырной начинкой — отличное начало сытной недели





Обед: индейка, запеченная с лимоном и картофелем







Приготовить голень индейки Ирина решает в первый же день, к тому же это вкусно и просто. На столе остаются:





голень индейки — 2 штуки;

картофель — 4 штуки;

лимон: половинка;

горчица, мед, соль — для маринада;

веточки тимьяна — для красоты;

время готовки: 1 час 20 минут.





Для маринада можно использовать всё, что прячется в холодильнике: соусы и специи. Мы взяли горчицу, мед и тимьян





Маринуем птицу и оставляем в покое на 20 минут — этого времени хватит, чтобы голени замариновались. Чистим картофель, нарезаем крупными дольками. Вместе с мясом укладываем его в посуду для запекания. Ирина рассказывает, что индейку лучше запекать в такой посуде или фольге — так птица останется сочной.







Индейка готова к запеканию





В разогретую духовку отправляем блюдо на час. Запекаем при температуре 180 градусов.







К обеденному столу порежьте помидоры и огурец, украсьте их кусочками брынзы и колечками лука, посыпьте сверху перцем.







Если вы обедаете в офисе, то такой нехитрый набор легко упаковать в контейнер





Ужин: фаршированные перцы







Пока индейка румянится в духовке, можно заняться ужином. На очереди фаршированные перцы, рецепт которых наши мамы знают наизусть. Перцы — блюдо сезонное и выгодное. На семейный ужин нам понадобятся:





фарш — 300 граммов;

перцы — 6 штук;

лук — 1 штука;

рис — 150 граммов;

время готовки: 50 минут.





Фаршированные перцы — блюдо сезонное, а потому выгодное





Первым делом Ирина ставит на плиту кастрюлю с водой, а пока она нагревается, занимается фаршем: смешивает с рисом, солит и перчит.







«Шляпки» с перцев долой, Ирина чистит их от семечек и накладывает внутрь фарш.











Алло, это пожарные? Потушите нам перцы





В кипящую воду перцы отправляются на полчаса.





Покрошите в воду зубчик чеснока для усиления аромата





Чтобы вкус был насыщенным, потушите отдельно тертую морковь и помидор, добавьте их в кастрюлю с перцами и тушите все вместе еще 10 минут.







Овощная зажарка — последний штрих в готовке ужина









Подавать перцы можно со свежим или обжаренным багетом. И не забудьте сметану.







Сытный ужин для всей семьи





Готовить мы продолжим в понедельник утром — у вас остается воскресенье, чтобы вы успели закупить продукты и продолжить кулинарный эксперимент вместе с нами!





