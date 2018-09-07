С мандатом на выход: прокуратура потребовала отставки пятерых депутатов

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия пятерых депутатов города Обь из-за указанных неверных сведениях о доходах
Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия пятерых депутатов города Обь из-за указанных неверных сведениях о доходах

Прокуратура Оби Новосибирской области потребовала досрочного прекращения полномочий пятерых депутатов местного городского совета из-за нарушения антикоррупционного законодательства. 


Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил заместитель прокурора Оби Дмитрий Аверченко.


«Да, внесли [представление]. 16 сентября будет рассмотрение на совете депутатов. <…> Надеюсь, что они (депутаты. — И.К.) объективно к этому подойдут. Там были [нарушения]: несоблюдение федерального законодательства в части указания соответствующих действительности сведений о доходах», — рассказал зампрокурора города Обь Дмитрий Аверченко.


Как уточнил Аверченко, прокурорская проверка обнаружила, что пятеро депутатов указали в сведениях о доходах недостоверные данные. Называть фамилии депутатов до сессии горсовета в прокуратуре не стали.


В городском совете депутатов Оби также отказались комментировать и уточнять фамилии депутатов-нарушителей, пояснив, что председатель совета не доступен до понедельника из-за предстоящих выборов губернатора.


«Я такую информацию распространять не могу [в связи] с заинтересованностью отдельных лиц. <…> У нас есть ещё и законы, которые запрещают распространять данную информацию. Есть защита прав распространения персональных данных. И [нужно] согласие этих лиц по предоставлению персональных данных, потом только мы можем что-то предоставить», — сообщила корреспонденту НГС главный специалист по правовому обеспечению деятельности совета депутатов Оби Новосибирской области Олеся Туля.


В декабре 2017 года, по данным «Коммерсанта», одного депутата города Обь уже лишили полномочий за сокрытие в сведениях о доходах более 80 миллионов рублей.


Депутаты попадают в разные неприятные истории, например, в конце августа депутат Краснообска Александр Лысиков демонтировал качели у детского садика и увёз их к себе в дачный посёлок. Этим случаем после публикации на НГС заинтересовались в прокуратуре Новосибирского района.

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