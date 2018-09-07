Пришёл за вещами и зарезал любовника: спецназовец получил 9 лет за жестокую расправу в квартире жены

Суд приговорил Антона Власова к 9 годам колонии строгого режима

Первомайский районный суд признал 36-летнего новосибирца Антона Власова виновным в убийстве приятеля жены — его приговорили к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.







Суд установил, что утром 11 мая 2017 года Власов пришёл домой к супруге за своими вещами. «Они с женой несколько раз разводились и опять сходились, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Первомайского района, гособвинитель Юрик Варданян. — За пару недель [до убийства] решили, что осуждённый не будет с ней проживать. Он съехал с квартиры, у своего сослуживца проживал. Они договорились, что в этот день он придёт забрать оставшиеся вещи. Он домой к супруге приезжал, детей видел. Знал, что потерпевший общается с его женой. Знал, что он просто живёт в квартире. Но не знал, что они вместе сожительствуют».





Когда Власов пришёл, его супруга вышла из квартиры, чтобы проводить детей на занятия — осуждённый остался наедине с любовником жены. Из-за чего между мужчинами возник конфликт неизвестно — сам Власов вину не признал. «Его версия, что он оборонялся, что якобы наоборот потерпевший напал на него», — уточнил гособвинитель.





Власов ударил погибшего ножом больше 30 раз. Потерпевший скончался от колотого-резаного ранения в грудь, также было задето сердце.





«На балконе добивал Власов потерпевшего, — объяснил Варданян. — Напал на него в квартире. Он [потерпевший] пытался убежать от Власова на балкон и там кричал о помощи. Эти крики услышал сосед с балкона».







В прокуратуре пояснили, что Власов работал охранником в ночном клубе. «Ранее Власов служил в вооружённых силах, — уточнил Юрик Варданян. — Сам спецназовец принимал участие в боевых действиях, в горящих точках воевал». У мужчины двое несовершеннолетних детей. «Погибший также характеризируется положительно, — подчёркивает гособвинитель. — Занимался спортом, ему 28 лет лет всего было».





Несколько лет назад Дзержинский районный суд приговорил к 8 годам колонии новосибирца, который из ревности изуродовал лицо гражданской жене — осужденный подкараулил бывшую сожительницу возле дома, насильно посадил её в свой автомобиль, где он порезал её лицо ножом. Мужчина планировал вывезти потерпевшую в безлюдное место чтобы там убить, но женщина смогла открыть дверь автомобиля и сбежать.