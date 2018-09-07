Суд оштрафовал совладельца «ПТК-30»: он сам отдал дольщику 1,6 миллиона

Суд прекратил уголовное дело и назначил Антону Коновалову штраф
Суд прекратил уголовное дело и назначил Антону Коновалову штраф

Сегодня, 7 сентября, Железнодорожный районный суд города Новосибирска оштрафовал совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова за злоупотребление полномочиями.


«В ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что директор ООО Виакон "Проект Радуга" Коновалов, злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки интересам организации, в целях извлечения для себя выгоды потребовал у потерпевшего денежные средства», — сообщили в пресс-службе новосибирской прокуратуры.


По информации прокуратуры, эти деньги передавались за согласие переуступки права требования в пользу третьих лиц. Предметом переуступки был объект долевого строительства в строящемся доме № 37 на улице Волховской.


Действия Антона Коновалова квалифицированы по ч.1. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 


«Это преступление средней тяжести. Следственный комитет вышел с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового воздействия, административного штрафа. 


Суд назначил штраф в размере 95 тысяч рублей. 


<…> У них с потерпевшим заключено мировое соглашение. Во время суда потерпевший пояснил, что вред ему заглажен, что заключили они мировое соглашения, условия которого он [Коновалов] уже частично выполнил. 


Потерпевший представил в суде оригинал чека на 1 миллион 600 тысяч рублей, которые ему уже передал Коновалов. То есть, что он [Коновалов] полностью загладил вред.


Говорил, что претензий не имеет и Коновалов полностью все загладил. <…> Антон Коновалов в суде свою позицию не высказал, но весь ущерб он оплатил», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Овчинникова Ася.


Осенью 2017 года появилась информация о том, что Антон Коновалов попал под следствие. 26 октября его задержали в офисе компании «ПТК-30» на Максима Горького. 


Следователи тогда сообщали, что Коновалова подозревают в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) — слушания в Железнодорожном суде пройдут уже по другой статье. Как поясняли в СУ СКР по Новосибирской области, Антон Коновалов собирался незаконно оформить переуступку права требования на жильё — в июле 2017 года к нему обратился дольщик с просьбой дать согласие на оформление прав на квартиру по улице Волховской. 


«На протяжении нескольких месяцев между дольщиком с подозреваемым продолжались переговоры, по результатам которых последним были выдвинуты требования о получении незаконного денежного вознаграждения за подписание соответствующих документов в сумме свыше 1,5 миллиона рублей», — рассказывали в Следственном комитете.


При получении денег Коновалова и задержали — он почти полгода провёл в СИЗО. Только в феврале 2018 года Новосибирский областной суд изменил ему меру пресечения и отпустил бизнесмена под домашний арест.


Накануне стало известно об уголовном деле известного новосибирского девелопера Владислава Крючкова — его объявили в международный розыск и заочно арестовали

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