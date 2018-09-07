На 13-м этаже офисной высотки в центре Новосибирска лопнуло стекло: осколки падают на тротуар
В центре Новосибирска лопнуло стекло на 13-м этаже бизнес-центра «Кобра» — стекло осыпается на тротуар.
«Это повреждение с внешней стороны стекла — двойной стеклопакет, это внешнее повреждение. В июле треснуло стекло и, соответственно, в конце августа оно начало падать», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница компании-арендатора бизнес-центра — окно расположено в офисе её организации.
Осколки стекла падают перед входом в бизнес-центр. Причины повреждения неизвестны, отметила женщина. По её словам, собственник здания не принимает меры.
На момент публикации администрация БЦ «Кобра» не прокомментировала ситуацию.
Накануне НГС рассказывал, что с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 2), предоставлено арендатором (3–5)