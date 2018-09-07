На 13-м этаже офисной высотки в центре Новосибирска лопнуло стекло: осколки падают на тротуар

Окно начало сыпаться в конце августа
Окно начало сыпаться в конце августа


В центре Новосибирска лопнуло стекло на 13-м этаже бизнес-центра «Кобра» — стекло осыпается на тротуар.


«Это повреждение с внешней стороны стекла — двойной стеклопакет, это внешнее повреждение. В июле треснуло стекло и, соответственно, в конце августа оно начало падать», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница компании-арендатора бизнес-центра — окно расположено в офисе её организации.


Осколки стекла падают перед входом в бизнес-центр. Причины повреждения неизвестны, отметила женщина. По её словам, собственник здания не принимает меры.


На момент публикации администрация БЦ «Кобра» не прокомментировала ситуацию.


Так как на окнах двойной стеклопакет — в треснувшее окно не задувает
Так как на окнах двойной стеклопакет — в треснувшее окно не задувает


Стекло покрылось паутинкой, а затем начало осыпаться
Стекло покрылось паутинкой, а затем начало осыпаться


Кусочки падают на тротуар перед входом в бизнес-центр
Кусочки падают на тротуар перед входом в бизнес-центр


Стекло треснуло на 13-м этаже
Стекло треснуло на 13-м этаже


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