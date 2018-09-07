Самолёт с новосибирскими хоккеистами вылетел в Китай после 10-часовой задержки

Вылет откладывали несколько раз
Вылет откладывали несколько раз

После 10-часовой задержки из новосибирского аэропорта Толмачёво вылетел самолет в китайскую Санью. Помимо туристов на нём в Китай вылетела команда 8-летних хоккеистов.


«Только что самолет взлетел. На час [дня] не состоялся вылет, но вот в 14:20 поднялись. Уставшие, но радостные, что взлетели», — рассказала корреспонденту НГС мама одного из хоккеистов Юлия Лосева.


Самолет должен был вылететь из Новосибирска в 04:05 7 сентября, но вылет откладывали несколько раз — в итоге он отправился в Санью только в 14:20.


В январе этого года пассажирам Толмачёво пришлось ждать почти сутки, чтобы улететь в Москву. 

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