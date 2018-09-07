Застройщик «Новомарусино» достроит микрорайон за счёт денег от госбанка
Новосибирская строительная компания «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН») объявила о планах достройки микрорайона «Новомарусино» за счёт средств «Промсвязьбанка».
На днях информация о том, что ПАО «Промсвязьбанк» предоставил «ДЖН» проектное финансирование появилась в аккаунте Instagram, который объединяет дольщиков микрорайона. В аккаунте выложен скан письма гендиректора «ДЖН» Вадима Варвянского, в котором тот сообщает одному из инвесторов о договорённости с банком.
Руководитель службы PR и маркетинга ООО «ДЖН» Марат Каримов подтвердил корреспонденту НГС, что застройщик смог получить заём. «Кредит даётся на строительство не только малоэтажных домов, но и на достройку многоэтажных. Мы сможем закончить уже начатые объекты и приступить к строительству новых», — уверил Марат Каримов. Величину кредита представитель застройщика не уточнил.
Дольщица дома
В пресс-центре ПАО «Промсвязьбанк» от комментария отказались. «Запрос от вас получили. Без комментариев», — сообщили в пресс-центре.
Акции «Промсвязьбанка» после санации в 2017 году переданы в собственность Российской Федерации — банк, по сути, стал государственным.
Ещё в мае прошлого года дольщики «Новомарусино» жаловались на задержку сдачи домов в микрорайоне. А в этом году компания «Доступное жильё Новосибирск» получила иск о банкротстве — иск подавали сами дольщики, отчаявшись взыскать с «ДЖН» стоимость своей непостроенной квартиры и неустойку.
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой (1), с сайта novomarusino.ru (2)