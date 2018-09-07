Застройщик «Новомарусино» достроит микрорайон за счёт денег от госбанка

Достраивать дома планируют за счёт «Промсвязьбанка»
Достраивать дома планируют за счёт «Промсвязьбанка»


Новосибирская строительная компания «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН») объявила о планах достройки микрорайона «Новомарусино» за счёт средств «Промсвязьбанка».


На днях информация о том, что ПАО «Промсвязьбанк» предоставил «ДЖН» проектное финансирование появилась в аккаунте Instagram, который объединяет дольщиков микрорайона. В аккаунте выложен скан письма гендиректора «ДЖН» Вадима Варвянского, в котором тот сообщает одному из инвесторов о договорённости с банком. 


Руководитель службы PR и маркетинга ООО «ДЖН» Марат Каримов подтвердил корреспонденту НГС, что застройщик смог получить заём. «Кредит даётся на строительство не только малоэтажных домов, но и на достройку многоэтажных. Мы сможем закончить уже начатые объекты и приступить к строительству новых», — уверил Марат Каримов. Величину кредита представитель застройщика не уточнил.



Дольщица дома № 1 Анастасия Кравченко сообщила, что письмо от застройщика пока не получала, но слышала о начале рассылки. «Эта бумажка пока ничего не значит. Мы не видели никаких документов от банка. Может это просто очередная попытка успокоить людей, чтобы они не поднимали волнения», — считает Анастасия Кравченко.


Так выглядела стройка дома № 5 в апреле 2018 года 
Так выглядела стройка дома № 5 в апреле 2018 года 


В пресс-центре ПАО «Промсвязьбанк» от комментария отказались. «Запрос от вас получили. Без комментариев», — сообщили в пресс-центре.


Акции «Промсвязьбанка» после санации в 2017 году переданы в собственность Российской Федерации — банк, по сути, стал государственным. 


Ещё в мае прошлого года дольщики «Новомарусино» жаловались на задержку сдачи домов в микрорайоне. А в этом году компания «Доступное жильё Новосибирск» получила иск о банкротстве — иск подавали сами дольщики, отчаявшись взыскать с «ДЖН» стоимость своей непостроенной квартиры и неустойку.

Прочтений: 1139

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено