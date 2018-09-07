Новосибирцы сели за парты на станции метро «Площадь Ленина»

Акция в новосибирском метро проходит седьмой раз

Сегодня, 7 сентября, днём жители Новосибирска сели за парты в вестибюле станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея — там сейчас проходит акция от фонда «Родное слово» по проверке грамотности. В этом году акция проходит седьмой раз и посвящена 125-летию города.







«Все текстовые задания посвящены 125-летию города, кроме проверки грамматики, мы пытаемся новосибирцам донести какие-то новые сведения о Новосибирске», — рассказала корреспонденту НГС директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова.





Каждый новосибирец может проверить своё знание русского языка по тесту, который предлагают организаторы. В тесте семь заданий — не только на пунктуацию и орфографию, но и на знание новосибирских топонимов. По словам директора фонда Людмилы Монаховой, самое сложное из семи заданий в тесте — склонение числительных. Кроме него сложности могут возникнуть и при выполнении заданий, связанных с историей города.





«Есть задание на соединение исторических и современных топонимов, оно тоже сложное, как раньше назывались улицы Новосибирска. Но люди делают с удовольствием, говоря о том, что для них это новые знания», — рассказала Людмила Монахова.





В тесте семь заданий — на орфографию, пунктуацию и знание Новосибирска





Акция на станции метро «Площадь Ленина» началась в 12:00 и продлится до 17:00 — за это время организаторы надеются раздать до 5 тысяч тестов.





Иногда проверить свою грамотность бывает не лишним, иначе может случиться конфуз. Так, в июне этого года в центре Новосибирска установили указатель с ошибкой.