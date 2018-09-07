Новосибирец в обтягивающей майке взял серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу

Евгений Белышев крайний слева
Евгений Белышев крайний слева

Новосибирец Евгений Белышев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу в категории «ветераны» — сибиряк выступал в весе более 100 килограмм. Первое место он уступил американцу Кларку Трэвису.


«Ветераны — это с 35 и старше. У Евгения возрастная группа 35–39 лет. Вчера он боролся в разделе грэпплинг — это борьба в шортах и рашгарде (в обтягивающей майке. — Д.Я.), сегодня второй день борьбы в кимоно», — рассказал начальник сборной команды России по грэпплингу Денис Бондаренко. Евгения Белышева подготовил к соревнованиям главный тренер Новосибирской области по грэпплингу Александр Ануфриев.


Соревнования проходят в Астане с 6 по 9 сентября. В эти выходные выступит основной состав сборной Новосибирской области — Полина Крупская, Римма Ануфриева, Ирина Громова и Абдурахман Биларов. Ранее эти спортсмены уже показывали высокие результаты на международных турнирах — весной Римма Ануфриева взяла золото, а Ирина Громова стала серебряным призёром чемпиона Европы


Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.


Спортсмены сборной по грэпплингу также выступают в других дисциплинах. В мае Ирина Громова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по самбо.

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