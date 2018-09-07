Герман Греф даст Новосибирску денег на фонтан с водой и инновациями

Президент Сбербанка объявил, что в Новосибирске появится новый фонтан

В Новосибирске появится инновационный фонтан — деньги на его установку даст Сбербанк.







«Инновационный фонтан, изобретённый нашими инженерами, — мы подарим Новосибирску эту инновационную разработку, — заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф во время визита в новосибирский Академгородок. — Надеюсь, горожанам она понравится».





«В чем инновационность? Это реализовано нашими инженерами. К световому оформлению традиционному добавлено лазерное сопровождение, как внешнее, так и встроенное, что позволяет на водный экран транслировать любые изображения», — добавил Греф.





По его словам, уже есть два претендента на строительство, которое запланировано на 2019 год. Глава Сбербанка не уточнил, сколько банк потратит на установку фонтана, поскольку ещё не готов проект.





Новосибирский станет девятым в России, который построят на деньги Сбербанка.





Президент Сбербанка отметил, что для фонтана должна быть большая территория. «Естественно — такое количество людей, им захочется посидеть, выпить чай, кофе. Вокруг начинает развиваться малый бизнес, — объяснил Греф. — Самое главное — мы передаем все инструменты, возможности, а у вас с креативом всё в порядке, поэтому вы можете делать любые программы такого рода».





По его словам, подобные разработки в мире они не видели. «Вечером это совершенно потрясающее зрелище», — подытожил Герман Греф.







В Новосибирске уже есть один фонтан, установку которого оплатила частная компания. В сквере на Ордожникидзе в 2012 году появился фонтан от авиакомпании S7 Airlines — его установку оценивали в 40 миллионов рублей.