В школах отменяют занятия накануне выборов губернатора

Школы Новосибирска готовят к выборам 9 сентября

Завтра, 8 сентября, накануне дня выборов губернатора в части школ Новосибирска отменили уроки.







В частности, в двух школах корреспонденту НГС рассказали, что завтра, 8 сентября, в них пройдут Дни здоровья.





«Завтра мы проводим День здоровья. Это значит, классы выезжают за город на оздоровительные мероприятия, на турслёты и так далее. День здоровья предусмотрен положением о школе — два раза в год школа имеет право организовывать День здоровья, осенью и весной для выезда детей за город на турслёты», — пояснил корреспонденту НГС директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко. При этом он отметил, что завтрашний день выбран для этого мероприятия, потому что позволяет погода.





Также День здоровья пройдёт в школе № 92 в Ленинском районе, но здесь его проведут на территории школы — учеников ждут спортивные эстафеты вместо уроков.





Еще в одной школе Ленинского района, № 72, сообщили, что завтра в школе сократят количество занятий.





«Мы поставили только те предметы, учителя которых не задействованы в выборах. Учителя — это члены комиссии тоже, не сказать, что все 100%, но достаточно много», — пояснили в учебном заведении.





В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что по закону об образовании режим работы школ может менять только их руководитель, а федеральные, региональные и городские органы власти менять учебный план и график не могут.





Ко дню выборов все избирательные участки, в том числе школы, украсят воздушными шарами четырёх цветов флага НСО: красного, зелёного, белого и синего.