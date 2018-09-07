В школах отменяют занятия накануне выборов губернатора
Завтра, 8 сентября, накануне дня выборов губернатора в части школ Новосибирска отменили уроки.
В частности, в двух школах корреспонденту НГС рассказали, что завтра, 8 сентября, в них пройдут Дни здоровья.
«Завтра мы проводим День здоровья. Это значит, классы выезжают за город на оздоровительные мероприятия, на турслёты и так далее. День здоровья предусмотрен положением о школе — два раза в год школа имеет право организовывать День здоровья, осенью и весной для выезда детей за город на турслёты», — пояснил корреспонденту НГС директор гимназии
Также День здоровья пройдёт в школе
Еще в одной школе Ленинского района,
«Мы поставили только те предметы, учителя которых не задействованы в выборах. Учителя — это члены комиссии тоже, не сказать, что все 100%, но достаточно много», — пояснили в учебном заведении.
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что по закону об образовании режим работы школ может менять только их руководитель, а федеральные, региональные и городские органы власти менять учебный план и график не могут.
Ко дню выборов все избирательные участки, в том числе школы, украсят воздушными шарами четырёх цветов флага НСО: красного, зелёного, белого и синего.
Если вам известно об отмене занятий в других новосибирских школах, сообщайте об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова