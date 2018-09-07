В Академгородке появился пешеходный переход для ежей
В новосибирском Академгородке появился пешеходный переход для ежей — его сделали в лесу рядом со спорткомплексом НГУ.
Информацией об этом поделился в Facebook новосибирец Илья Ельцов.
«В лесу около спорткомплекса НГУ вот такой вот пешеходный переход. Думаю, следует обратиться с петицией о внесении изменений в ПДД, действующие в окрестностях Академгородка», — написал Илья Ельцов в группе «Академгородок — Akademgorodok — Academytown» в соцсети Facebook
Кто является автором необычного арт-объекта в лесу, пока неизвестно. Оперативно связаться с автором фотографий корреспонденту НГС не удалось.
В конце августа на стене кинотеатра имени Маяковского в центре Новосибирска появилась необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.
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Александр Сильченко
Скриншот страницы facebook.com