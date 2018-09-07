Поехал на учёбу и пропал: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка

Подросток пропал по пути из дома к месту учёбы
Подросток пропал по пути из дома к месту учёбы

В Новосибирске ищут 17-летнего Артёма Назарова, который 6 сентября ушёл из дома в микрорайоне Пашино на учёбу в колледж и не вернулся.


Подросток пропал после того, как вышел из дома на улице Новоуральской в Калининском районе Новосибирска и отправился на учёбу.


«Вообще он ушёл утром на учёбу. До учёбы он не дошёл и родители объявили о розыске. По словам родителей, мальчик домашний и тихий. Конфликтов у них не было», — рассказала корреспонденту НГС координатор инфогруппы поискового отрядда «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.


Согласно данным в ориентировке, у пропавшего Артёма Назарова среднее телосложение. Его рост составляет 165 сантиметров. У подростка короткие тёмно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи он был одет в матерчатую чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны и чёрные кроссовки. При себе у парня есть чёрный рюкзак и серый плащ. В ориентировке отмечается, что у пропавшего подростка не сгибается указательный палец на правой руке, а также, что он сутулится.


Всех, кому что-либо известно о пропавшем подростке, просят позвонить по номеру 8–953–887–17–77.


Недавно в Новосибирске отыскали 15-летнюю девушку, которая ушла из дома в городе Оби 29 июня. Найти её не могли больше месяца. После публикации на НГС школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе: она целый месяц скрывалась от родителей у парня.

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