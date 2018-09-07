Хоккейная команда из Новосибирска застряла в Толмачёво из-за задержки рейса в Китай

После регистрации и часов ожидания команде выдали багаж и отправили в Новосибирск
После регистрации и часов ожидания команде выдали багаж и отправили в Новосибирск

Новосибирская команда 8-летних хоккеистов «Лигры 2010» не может улететь на международные соревнования из-за задержки самолета в китайскую Санью — рейс задерживается уже более чем на 8 часов. В Санье они должны были отдохнуть и привыкнуть к режиму, а потом отправиться в Шэньчжэнь на соревнования.


«Самолёт должен был улететь в 4 [утра]. Но рейс задержали до 6. Потом написали до 12. Дали информацию, что самолёт сломался, и другой самолёт отправят из Москвы», — рассказала корреспонденту мама одного из участников соревнований Юлия Лосева.


В аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что рейс задержан по техническим причинам. 


Как рассказала Юлия Лосева, утром, уже после нескольких часов ожидания, команде с несколькими родителями и тренерами выдали багаж и отправили в гостиницу в левобережье Новосибирска. Сейчас команду снова вернули в аэропорт — они повторно проходят регистрацию.


По информации онлайн-табло, сейчас вылет рейса № 9883 авиакомпании «Ай Флай» перенесли на 13:00 по новосибирскому времени.


Как рассказала Юлия Лосева, новосибирские хоккеисты — единственная команда, которая представляет Россию на турнире хоккеиста Уэйна Гретцки в китайском городе Шэньчжэне. Всего в Китай должны улететь 26 человек — это игроки и их сопровождающие. 


«Наша команда "Лигры-2010" туда попала в категорию 8 лет. Нас пригласили на этот турнир потому что наша команда считается одной из сильных в регионе. Нам нашли спонсоров, предоставили бесплатное проживание и участие в турнире, хотя это довольно дорого», — рассказал отец участника турнира Евгений Лосев.


В начале недели в Толмачёво задерживали другие рейсы — в Омск. Тогда пассажирам пришлось ждать около четырёх часов.

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