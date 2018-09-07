Спасатели сняли с балкона старушку с окровавленным лицом

Чтобы вызволить женщину с балкона, спасатели использовали трёхколенную лестницу

Утром 7 сентября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли женщине, которая стояла на балконе второго этажа и звала на помощь.







По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 8:31. Инцидент, согласно данным МАСС, произошёл в одном из домов на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска.





«<…> поступило сообщение от проходящих <…> что на балконе 2-го этажа стоит пожилая женщина с окровавленным лицом и зовёт на помощь. Оперативный экипаж спасателей МАСС прибыл с расположенной рядом базы уже через пол минуты. Женщина с разбитым лицом жаловалась, что её закрыли в квартире и просила открыть входную дверь. Используя раздвижную трёхколенную лестницу, спасатели поднялись на балкон. Помощь была оказана женщине 1931 года рождения», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Видео из официально группы МАСС в соцсети «ВКонтакте»





По информации спасателей, помимо женщины в квартире находился пожилой мужчина.





«Как удалось выяснить из сбивчивого рассказа пенсионеров, в их семье часто происходят семейные конфликты с проживающими родственниками. На место происшествия были вызваны сотрудники отдела полиции», — добавили в МАСС.





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





На днях мужчина ударился головой после того, как нырнул в воду, — помощь мужчине оказали спасатели.

