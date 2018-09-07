Полиция поймала вандала, который расписал памятник Ленину нацистской символикой

Утром памятник Ленину уже отмыли — рисунок был в правой нижней части постамента

Вечером 6 сентября полицейские задержали возле памятника Ленину в центре Новосибирска вандала, который исписал постамент скульптуры.





На место полицейских вызвали очевидцы около 22:00.





«Гражданин был задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и доставлен в отдел полиции, где на него был составлен протокол административный», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Протокол на задержанного, как уточнили в полиции, составили по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).





Утром 7 сентября с памятника уже смыли все рисунки, сообщает с места происшествия корреспондент НГС.





В августе вандалы исписали Михайловскую набережную — в тот раз на плитку нанесли романтическую надпись на французском языке.