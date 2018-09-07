В СМЭУ рассказали, почему не работают светофоры на «Золотой Ниве»

Проблемы со светофорами на перекрёстке Бориса Богаткова и Кошурникова — уже в третий раз на этой неделе
Проблемы со светофорами на перекрёстке Бориса Богаткова и Кошурникова — уже в третий раз на этой неделе

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении рассказали, почему не работает светофор на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска.


По информации СМЭУ, длительный перебой в работе светофорв случился из-за дефекта силового кабеля. На этой неделе светофор отключался уже несколько раз.


«Проблема с силовым кабелем. На месте уже работает механик. И вчера не работал по этой же причине. Завтра планируется замена кабеля на всём перекрёстке», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, сегодня, 7 сентября, светофор на перекрёстке перестал работать около 8:30. В редакцию НГС поступило несколько сообщений от читателей, которые рассказали, что движение по перекрёстку не регулируется.


«Добрый день. На "Золотой ниве" опять не работают светофоры», — написала в редакцию НГС читательница Татьянаа в 9:53.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 9:59 скорость движения автомобилей на перекрёстке не превышала 10 км/ч.


На перекрёстке начала собираться пробка
На перекрёстке начала собираться пробка


26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

Прочтений: 1601
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено