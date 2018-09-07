В СМЭУ рассказали, почему не работают светофоры на «Золотой Ниве»

Проблемы со светофорами на перекрёстке Бориса Богаткова и Кошурникова — уже в третий раз на этой неделе

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении рассказали, почему не работает светофор на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска.







По информации СМЭУ, длительный перебой в работе светофорв случился из-за дефекта силового кабеля. На этой неделе светофор отключался уже несколько раз.





«Проблема с силовым кабелем. На месте уже работает механик. И вчера не работал по этой же причине. Завтра планируется замена кабеля на всём перекрёстке», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, сегодня, 7 сентября, светофор на перекрёстке перестал работать около 8:30. В редакцию НГС поступило несколько сообщений от читателей, которые рассказали, что движение по перекрёстку не регулируется.





«Добрый день. На "Золотой ниве" опять не работают светофоры», — написала в редакцию НГС читательница Татьянаа в 9:53.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 9:59 скорость движения автомобилей на перекрёстке не превышала 10 км/ч.





На перекрёстке начала собираться пробка





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

