В СМЭУ рассказали, почему не работают светофоры на «Золотой Ниве»
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении рассказали, почему не работает светофор на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска.
По информации СМЭУ, длительный перебой в работе светофорв случился из-за дефекта силового кабеля. На этой неделе светофор отключался уже несколько раз.
«Проблема с силовым кабелем. На месте уже работает механик. И вчера не работал по этой же причине. Завтра планируется замена кабеля на всём перекрёстке», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сегодня, 7 сентября, светофор на перекрёстке перестал работать около 8:30. В редакцию НГС поступило несколько сообщений от читателей, которые рассказали, что движение по перекрёстку не регулируется.
«Добрый день. На "Золотой ниве" опять не работают светофоры», — написала в редакцию НГС читательница Татьянаа в 9:53.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 9:59 скорость движения автомобилей на перекрёстке не превышала 10 км/ч.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Рудневой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)