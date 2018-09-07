Фото: утренний Новосибирск погрузился в туман

Улица Нарымская в тумане





Сегодня утром, 7 сентября, Новосибирск окутал живописный туман — видимость в некоторых районах города упала до нескольких десятков метров.







По наблюдениям корреспондента НГС, туман опустился на город около 6:30. Плотный туман накрыл русло Оби, окрестности пескобазы и Затона.





По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 7 сентября, в Новосибирске осадков не ожидается.









«Переменная облачность, без осадков, по западу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы», — говорится в прогнозе на официальном сайте УГМС.





Густой туман окутал окрестности Затона и пескобазы









В некоторых районах туман был не очень плотным





По данным онлайн-табло Толмачёво, на вылет и посадку самолётов туман никак не повлиял. Все рейсы курсируют согласно расписанию.

















Синоптики дали прогноз на сентябрь — погода будет прохладной, а бабьего лета может не быть вовсе. На днях стало известно, что отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 сентября — больше 80% зданий к нему подготовлены. В прошлом году отопление дали во второй декадемесяца.