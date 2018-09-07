Фото: утренний Новосибирск погрузился в туман
Сегодня утром, 7 сентября, Новосибирск окутал живописный туман — видимость в некоторых районах города упала до нескольких десятков метров.
По наблюдениям корреспондента НГС, туман опустился на город около 6:30. Плотный туман накрыл русло Оби, окрестности пескобазы и Затона.
По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 7 сентября, в Новосибирске осадков не ожидается.
«Переменная облачность, без осадков, по западу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы», — говорится в прогнозе на официальном сайте УГМС.
По данным онлайн-табло Толмачёво, на вылет и посадку самолётов туман никак не повлиял. Все рейсы курсируют согласно расписанию.
Синоптики дали прогноз на сентябрь — погода будет прохладной, а бабьего лета может не быть вовсе. На днях стало известно, что отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 сентября — больше 80% зданий к нему подготовлены. В прошлом году отопление дали во второй декадемесяца.
Если вы тоже сделали фотографии утреннего тумана, присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Александр Сильченко
Фото Анны Богдановой (1), instagram.com/chris_mc_gray (2), Елены Громковой (3), Евгения Кочкина (4), instagram.com/vladimirmikhailovichs (5), instagram.com/dolenya (6), instagram.com/e.v.oleg (7)