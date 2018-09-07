«Сибирь» проиграла московскому «Динамо»

Счет открыл нападающий "Сибири" Никита Михайлов
Счет открыл нападающий "Сибири" Никита Михайлов

Вечером 6 сентября состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги в Москве. Хоккеисты «Сибири» встретились с соперниками из «Динамо» и проиграли со счетом 3:6.


Счет открыл нападающий «Сибири» Никита Михайлов — он забросил шайбу на второй минуте игры. К середине первого периода еще один гол забил Олег Пиганович. Но к концу первого периода нападающий соперников Вадим Шипачев забросил шайбу в ворота «Сибири».


Во втором периоде Александр Шаров забил последнюю шайбу новосибирцев, после чего хозяева забросили еще 4 шайбы. Окончательный счет встречи установил нападающий «Динамо» Даниил Тарасов в третьем периоде.


«Непростой у нас выезд. Игра сегодня давалась хорошо, повели 3-1, и потом мы решили, что ещё назабиваем "Динамо", отдали инициативу, стали удаляться, глупые нарушения, чем соперник благополучно воспользовался. Надо исправлять ошибки», — в группе ХК «Сибирь» «ВКонтакте» опубликовали цитату тренера команды Владимира Юрзинова.


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.


Напомним, что первый матч сезона "Сибирь" проиграла череповецкой "Северстали" со счетом 2:3.

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