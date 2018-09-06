В «Красном факеле» показали спектакль о русских эмигрантах в американском общежитии

Официальная премьера спектакля пройдёт 8 и 9 сентября
Официальная премьера спектакля пройдёт 8 и 9 сентября


В «Красном факеле» устроили предпремьерный показ нового спектакля Тимофея Кулябина — режиссёр перенёс действие пьесы Максима Горького «Дети солнца» в Силиконовую долину, куда российские учёные уехали в 90-х.


«Пьеса написана в 1905 году, она во многом основана на предчувствии нового времени, глобальных изменений, которые в мире происходят с наступлением XX века, — в первую очередь это Первая мировая война, потом уже наша революция. Это ощущение слома эпох, что мир стремительно меняется, есть в самой пьесе, она построена на этом. По традиции я всё переношу в наши дни, и, чтобы сохранить это ощущение, пришлось переносить не совсем в сегодня, а в 1999–2000-й, потому что тогда тоже было ощущение и у меня лично, и у многих, что происходит что-то значимое, мир меняется, и он очень сильно после двухтысячного поменялся», — рассказал Тимофей Кулябин перед генеральной репетицией.


Кулябин хотел воссоздать ощущение смены эпох на примере Нового года в 2000-м
Кулябин хотел воссоздать ощущение смены эпох на примере Нового года в 2000-м


Спектакль идёт в камерном зале «Красного факела» — сценическое пространство заканчивается в сантиметрах 15 от первого зрительного ряда. Режиссёр вместе с художником–постановщиком Олегом Головко воссоздали комнаты общежития Стэнфордского университета, где живут русские учёные вместе со своими семьями. Действие происходит накануне 31 декабря 1999 года в Калифорнии, потому что главный герой — талантливый программист, который эмигрировал в США ради работы.


Актёры репетировали пьесу в общежитии, чтобы максимально вжиться в роли
Актёры репетировали пьесу в общежитии, чтобы максимально вжиться в роли


«Мы действительно репетировали в общежитии, мы не репетировали его в театре, репзале, для того чтобы добиться убедительности, проживания актёрской игры, чтобы максимально приблизиться к жизни. Потом с художником Олегом Головко взяли комнаты из нашего общежития и перенесли на сцену. Получилась подвижная конструкция — приезжает, уезжает, одна, вторая, третья, четвёртая. Мы хотели сохранить интимную атмосферу происходящего», — описывает Кулябин мобильные декорации.


Центром постановки стало непонимание в семье Протасовых
Центром постановки стало непонимание в семье Протасовых


Режиссёр отказался от линии крестьян, которая была у Максима Горького, и остановился только на линии семьи Протасовых — увлечённый работой программист Павел Протасов не замечает свою жену Елену и то, что в неё влюбился его лучший друг Дмитрий Вагин. 


Актёры сами сочиняли судьбы для своих героев
Актёры сами сочиняли судьбы для своих героев


Актёры сами придумывали истории своих героев — вместе с режиссёром они создавали судьбы своих героев. Как признался актёр Павел Поляков, его герой Павел Протасов собран из историй учёных, которые в то время уезжали в Силиконовую долину.


Елизавета Протасова из-за психологической травмы не может выйти замуж за влюблённого в неё медика
Елизавета Протасова из-за психологической травмы не может выйти замуж за влюблённого в неё медика


Создатели спектакля сделали героев участниками реальных событий 90-х — старшая сестра Протасова Елизавета страдает посттравматическим синдромом, потому что пережила взрыв в московском метро на станции «Тульская» 11 июня 1996 года.


Протасов не замечает, что лучший друг влюблён в его супругу
Протасов не замечает, что лучший друг влюблён в его супругу


Премьера для зрителей пройдёт ближайшие выходные, 8 и 9 сентября.


В конце прошлого года Тимофей Кулябин вместе с актёрами «Красного факела» ездил на гастроли во Францию — посмотреть «Три сестры» Чехова пришли Венсан Кассель и Одри Тоту.

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