Подсуетились заранее: новосибирские депутаты придумали, как сохранить льготы пенсионерам

Новосибирцы выступали против пенсионной реформы на нескольких митингах
Новосибирцы выступали против пенсионной реформы на нескольких митингах

Новосибирские депутаты внесли законопроект, который позволит пенсионерам сохранить льготы после окончательного принятия пенсионной реформы.


Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в связи с изменением пенсионного законодательства» появился на сайте регионального Законодательного собрания. Его внесли депутаты от «Единой России».   


Представителем группы депутатов на всех стадиях рассмотрения проекта закона указан первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров. Он рассказал корреспонденту НГС, что он и другие депутаты «Единой России» предложили сохранить льготы ветеранам труда, почётным жителям области, педагогам, работникам сельского хозяйства и другим категориям.


«Суть в том, чтобы пенсионеры не потеряли ни одной льготы, которые были им положены на основании региональных законов. С введением закона о новом пенсионном законодательстве нам необходимо, чтобы не было никаких, скажем, промежутков между реализацией тех или иных законов. <...> 


Мы хотим сохранить фактически все льготы, которые используют пенсионеры в нашем субъекте», — объяснил первый заместитель председателя заксобрания.


Законопроект ещё не рассмотрен, но Андрей Панфёров уточнил, что его примут в двух чтениях, а первое пройдёт уже в сентябре. «Мы считаем, что таким образом мы будем знать, на что могут рассчитывать наши пенсионеры. А если закон будет принят уже во втором чтении, посмотрим и исходя из реалий доработаем его», — пояснил он.


Законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении приняли в июле — за его принятие проголосовали 328 депутатов, среди которых были и представители Новосибирской области. Изначально его предлагали повысить до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Президент Владимир Путин, комментируя законопроект в эфире федеральных телеканалов, решил смягчить его, снизив пенсионный возраст для женщин до 60 лет и сохранив льготы для некоторых категорий граждан.  


Кроме того, вчера, 6 сентября, Владимир Путин внёс поправки об уголовной ответственности работодателей, которые необоснованно откажут в работе людям предпенсионного возраста. Документ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы. 

Прочтений: 4025

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