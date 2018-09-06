Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе: на место выехала скорая

Авария произошла на пешеходном переходе на улице Петухова

Сегодня, 6 сентября ДТП с пешеходом произошло в Кировском районе Новосибирска — водитель маршрутного такси № 29А сбил женщину. Инцидент произошёл на улице Петухова в 17:00. На место выехала скорая и сотрудники ГИБДД.







«В 17:00 наезд маршрутного такси на пешехода — женщина, 38 лет. На место направлен экипаж», — прокомментировали аварию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.







По словам очевидцев, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе, когда женщина переходила его с двумя своими детьми. Дети не пострадали, а женщина после столкновения упала на асфальт.







«Эта женщина вышла из этой же маршрутки, и получилось так, что когда она переходила переход, этот же водитель её и сбил. Переход — нерегулируемый, обычная пешеходная тропа, и всё. Там нет никаких кнопок, чтобы нажать, эти остановки только недавно появились. У женщины, скорее всего, сотрясение было, потому что ей сначала трудно было встать. Потом она порывалась встать, но люди её останавливали», — рассказала корреспонденту НГС очевидица случившегося Инна.







Как рассказал директор ПАТП-5 Валерий Ильенко, предприятие арендует автомобиль у собственника, но в любом случае готово оказать помощь пострадавшей женщине.







«В больницу выехал собственник этого транспортного средства, этим вопросом занимаются все и, если нужно, будут заниматься всю ночь. Бесспорно, всё будет оказано, если собственник не возьмёт на себя эти обязательства, предприятие возьмет все издержки на себя — я имею в виду на лечение, худший вариант мы не рассматриваем», — рассказал о действиях ПАТП-5 Валерий Ильенко.







В начале недели под колёса автомобиля на нерегулируемом переходе попали ещё два пешехода — водитель не увидел их из-за яркого солнца.