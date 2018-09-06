В Новосибирске показали корейского конкурента для Toyota Corolla: он сам паркуется

В Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения хетчбэка KIA Ceed. Несколько автомобилей уже есть в наличии, сообщили в дилерском центре «Мегапарк». 


Ceed — это автомобиль С-сегмента, он конкурирует со Skoda Octavia, Ford Focus и Toyota Corolla. В новом поколении корейский автомобиль приобрел более европейский вид, а в интерьере и экстерьере стало меньше «азиатских» решений. 


Ceed конкурирует со Skoda Octavia, Ford Focus, Toyota Corolla
Ceed конкурирует со Skoda Octavia, Ford Focus, Toyota Corolla


«KIA Ceed претендует на лидерство в своем классе по уровню оснащения и наличию инновационных высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. Ceed стал первым автомобилем в российской модельной линейке KIA, оснащенный ассистентом движения в полосе — второй уровень систем автопилотирования. Линейка двигателей хетчбэка расширена за счет нового турбомотора с непосредственным впрыском топлива объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил», — рассказал руководитель отдела продаж «Мегапарк» Евгений Калашников. 


Машина теперь оснащена множеством электронных систем
Машина теперь оснащена множеством электронных систем


Корейцы постарались оснастить машину по максимальному уровню для С-класса, появился функционал, которого раньше не было в сегменте. Здесь есть системы контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, удержания в полосе, автоматической парковки, распознавания дорожных знаков, распознавания усталости водителя. Стоимость автомобиля составляет от 949 900 до 1 459 900 рублей.


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