«Принимаем тех, кто никому не нужен»: новосибирцы открыли бесплатный дом для обездоленных
В Заельцовском районе Новосибирска открылся Дом милосердия, в который принимают бездомных — работники буквально «собирают» их с улиц, чтобы дать кров.
Дом милосердия — двухэтажный интернат для бездомных пожилых людей и инвалидов любого возраста — открылся на улице Ереванской, 11. Как пояснила корреспонденту НГС куратор Валерия Акопян, здание Дома принадлежит муниципалитету, а создала его опытная команда волонтёров, которые уже больше 10 лет помогают бездомным новосибирцам едой и лекарствами.
«Они (сотрудники Дома милосердия. — М.М.) непосредственно подбирают людей с улицы — они их вытаскивают с теплотрасс, с колодцев…
Мы сотрудничаем с 34-й больницей, там многие инсультники, старики-отказники, просят их принять в Дом милосердия. К нам принимаются люди, которые не нужны вообще никому», — рассказала куратор.
Акопян подчеркнула, что работники не будут принимать молодых здоровых людей с алкоголизмом, которые оказались на улице, — а только тех, кто не может помочь себе самостоятельно.
«Человек, нуждающийся в помощи, если он может сам обратиться — он заполняет заявление с просьбой о заселении в дом. Человека смотрят и помещают его в карантин в самом корпусе в правом крыле. Мы же не знаем, чем он болеет. У нас заключено соглашение с районной поликлиникой прямо, здесь рядом с домом, — они проходят медосмотр. Если выясняется, что ему нужна помощь [в больнице] — ручаемся, что мы его из стационара заберём», — отметила представитель Дома.
По её словам, после того как человек пройдёт медобследования, его переводят из карантинной комнаты в обычную. Она отметила, что сотрудники будут не только кормить, но и помогать бездомным восстанавливать потерянные документы и даже искать их близких — у команды волонтёров бывали случаи, когда семья теряла пожилого родственника, который не смог найти дорогу домой.
Дом рассчитан на 100 человек, сейчас уже в нём находятся 70 человек. Жильё и еда для постояльцев бесплатны.
Валерия Акопян добавила, что нет определённого срока, сколько человек может находиться в Доме. Руководство предусмотрело, что Дом в том числе станет хосписом для тяжелобольных людей.
Ранее молодая маркетолог Екатерина Соснова организовала в Новосибирске фонд, который помогает покинутым пенсионерам. В интервью корреспонденту НГС она рассказала о трудностях в неизбежном общении с чиновниками и врачами, смерти подопечных и о страхе перед старостью.
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Мария Морсина
Фото Александра Романовского