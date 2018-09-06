Власти предложили пустить ещё один маршрут до Затулинки

Маршрут № 40 хотят перенести на Затулинку
Маршрут № 40 хотят перенести на Затулинку

Центр управления городским автоэлекторотранспортом Новосибирска предложил пустить маршрут № 40 на Затулинский жилмассив.


Сейчас этот автобус ходит со Станиславского жилмассива до улицы Дмитрия Шмонина (там расположен ЖК «Матрёшкин двор»). 


Власти предлагают жителям проголосовать за или против этого предложения.


«С целью организации транспортного сообщения Затулинского и Станиславского ж/м, рассматривается возможность корректировки схемы автобусного маршрута № 40 (Улица Дмитрия Шмонина — Станиславский ж/м), предусматривающая исключение участка от ул. Мира до о.п. "Улица Дмитрия Шмонина" и организацию движения через улицу Мира, улицу Сибиряков-Гвардейцев, улицу Зорге, до о.п. "Полевая"», — объясняется в опросе ЦУГАЭТа.


Также в объяснении отмечается, что количество автобусов на маршруте увеличится с одного до двух.


Красным цветом обозначен новый участок маршрута, зелёным — участок, который предлагается исключить
Красным цветом обозначен новый участок маршрута, зелёным — участок, который предлагается исключить


В июле власти предлагали запустить ещё одну маршрутку до ЖК «Новомарусино».

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