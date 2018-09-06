Власти предложили пустить ещё один маршрут до Затулинки
Центр управления городским автоэлекторотранспортом Новосибирска предложил пустить маршрут
Сейчас этот автобус ходит со Станиславского жилмассива до улицы Дмитрия Шмонина (там расположен ЖК «Матрёшкин двор»).
Власти предлагают жителям проголосовать за или против этого предложения.
«С целью организации транспортного сообщения Затулинского и Станиславского ж/м, рассматривается возможность корректировки схемы автобусного маршрута
Также в объяснении отмечается, что количество автобусов на маршруте увеличится с одного до двух.
В июле власти предлагали запустить ещё одну маршрутку до ЖК «Новомарусино».
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Елена Громкова
Фото Константина Пономарёва
Фрагмент справочника 2ГИС