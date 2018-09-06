Итальянский блогер снял короткий фильм о достопримечательностях Новосибирска

Мирко Бусетто — известный блогер, на его группу в Facebook подписано больше 15 тысяч человек
Мирко Бусетто — известный блогер, на его группу в Facebook подписано больше 15 тысяч человек

Итальянский путешественник Мирко Бусетто, побывавший в Новосибирске, снял обзорное видео о достопримечательностях города. Он выложил видео 5 сентября в своей группе в «Фейсбуке».


Ролик о Новосибирске стал третьим в серии #TransSiberian, в которой блогер путешествует по Транссибирской магистрали и останавливается в крупных российских городах. Всего он планирует снять 19 роликов, по одному на каждый город, где будет останавливаться, и по одному на дорогу от одного города в другой. Первой точкой его путешествия стала Москва, второй — Екатеринбург, а третьей — Новосибирск.


В видео, посвящённом Новосибирску, он показал здание театра оперы и балета и стадиона «Спартак», прогулялся по Первомайскому скверу, рассказал о памятнике первому железнодорожному мосту через Обь, соборе Александра Невского и часовне Святого Николая.



«Здесь, как и в Екатеринбурге, есть река, которая проходит через весь город. Вы можете видеть железнодорожный мост, по которому я приехал в Новосибирск. Этот город является важным транспортным узлом, поскольку как и по шоссе, так и по железной дороге соединяет многие города в Сибири», — рассказал путешественник в видео.


Кроме того, он отметил, что Новосибирск известен в том числе как религиозный город, в котором много соборов, и как город университетов.


«В этой области есть многочисленные области для исследований, важные во всех секторах, и по всей России», — сказал Мирко Бусетто в своем видео.


Прошлым летом в Новосибирск приезжали другие иностранные гости, из Аргентины. Тогда близнецы-путешественники спели перед новосибирцами в Первомайском сквере.

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